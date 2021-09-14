Esad Moskova’da: Putin’den Suriye’deki Türk askerine eleştiri

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin görüşmede Birleşmiş Milletler kararı olmadan Suriye’ye asker gönderen ABD ve Türkiye’ye yönelik ülke adı vermeden eleştiride bulundu.

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Nadir olarak yurt dışına seyahat eden Esad, Moskova’daki Putin ile son görüşmesini 2015 yılında yapmıştı. İki lider arasındaki en son görüşme ise 2018 yılında Rusya’nın Soçi kentinde olmuştu.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, ülkenin tamamında Suriye hükümeti tarafından kontrolün ele alınması önünde yabancı güçlerin engel teşkil ettiğini ifade etti.

Putin görüşmede Esad’a şunları söyledi: “Teröristlere ciddi zararlar verildi ve sizin önderliğinizdeki Suriye hükümeti toprakların yüzde 90’ını kontrol altına aldı.”

Rusya’nın Suriye’ye 2015’te vermeye başladığı hava desteği Esad’ın 2011 yılında başlayan iç savaşta muhaliflere kaybettiği toprakların neredeyse tamamını geri almasını sağladı.

Ancak halen Suriye’nin bir kısmı hükümet kontrolünde değil. Ülkenin kuzey ve kuzeybatısında Esad muhaliflerinin sıkıştığı bölgede Türkiye askerleri bulunurken doğu ve kuzey doğuda Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki bölgelerde ABD askerleri konuşlanmış durumda.

Esad Suriye’ye yaptığı insani yardım ve ‘terörün yayılmasını‘ önlemek için verdiği uğraş nedeniyle Putin’e teşekkür etti.

Esad, Rusya ve Suriye ordularının ülkede ‘işgal altındaki toprakları yeniden özgürlüğüne kavuşturmayı‘ başardığını söylerken, bazı ülkelerin Suriye’ye yönelik yaptırımlarının ‘insanlık dışı‘ ve ‘gayrı meşru‘ olduğunu ifade etti.

ABD geçen yıl Suriye’ye yönelik yaptırımlarını sıkılaştırmış ve bunun Esad’ın savaşı durdurması ve politik bir çözüm üzerinde muhaliflerle uzlaşması için attığı bir adım olduğunu ifade etmişti.