Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘büyük ve güçlü Türkiye silüeti’nin ufukta göründüğünü söyledi.

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Ankara’daki cumhurbaşkanlığı sarayında işçilere hitap eden Erdoğan, kendi dönemlerinde milli gelir ile asgari ücretin arttığını, çalışanların gelir seviyesinin kat be kat yükseldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, son dönemdeki sanayi üretiminde, ihracatta, istihdamda ve büyümede, hızlı yükselişle salgın öncesinin üzerine çıktıklarını belirterek “4 bin liraya kadar olan işçilerimizin ücretlerinde yüzde 34 artış gerçekleşti. Memurlarımızın en düşük ücretlerinde yüzde 31’i geçen oranlarda artış yapıldı” diye konuştu.

“Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür” diyen cumhurbaşkanı, “Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor” ifadesini kullandı.