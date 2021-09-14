Enfeksiyon hastalıkları uzmanları uyarıyor: Bu kış zor geçecek

MESUDE ERŞAN

Covid-19 vakalarına, grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları da eklenmeye başladı. Havaların serinlemeye başlamasıyla kapalı alanlarda daha çok zaman geçirilmesi ve ortamların kalabalıklaşması, söz konusu hastalıkların da bulaşmasını kolaylaştıracak.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, “Bu kış zor geçecek” diyor ve risk gurubunda olanların grip aşısı yaptırmasını öneriyor.

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Covid-19 ve grip belirtileri benziyor

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Covid-19 vakalarına, kış aylarında en yüksek düzeye ulaşan grip vakalarının da eklenmesiyle sağlık sisteminin kapasitesinin zorlanmasından endişe ediyor. Ayrıca grip olanların bir de Covid-19’a yakalanmaları (ya da tersi) halinde daha ağır seyretme riski bulunduğu uyarısı yapıyor.

KLİMİK’in Covid-19 sempozyumunda Diken’in sorularını yanıtlayan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, kliniklerde grip vakaları görmeye başladıklarını söyledi.

Grip ile Covid-19 vakalarının belirtilerinin birbirine çok benzediğini belirten Prof. Dr. Ertuğrul, “Her iki hastalık da halsizlik, yorgunluk, ateş, akciğer tutulumu varsa öksürük, nefes darlığı gibi bulgularla seyredebiliyor. Hastalığın hangisi olduğu ancak laboratuvar tetkikleriyle ayırt edilir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) benzer belirtileri gösteren hastalarda sadece Covid-19’un değil, grip ve diğer enfeksiyonların da bakılmasını önerdiğini anlatan Prof. Dr. Ertuğrul, “Bunlar laboratuvar testleriyle çok kolay ayrımı yapılabilecek hastalıklar. Grip tedavi edilebilir bir viral hastalık” diye konuştu.

Profesör, geçen kış Covid-19 için alınan önlemlerin diğer enfeksiyonların da görülme sıklığını azalttığını hatırlatarak şöyle devam etti: “Bu kış zor geçecek. Ne yazık ki maske, mesafe gibi önlemlere dikkat çok azaldı. Geçen sene üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi azalma görmüştük. Bunun en önemli nedeni maske takılması ve insanların kapalı alanlarda bir arada bulunmamasıydı.”

Risk grubundakilere grip aşısı önerisi

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da grip ve diğer soğuk algınlığı yapan virüslerde bir artış beklediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın grip izlemi yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Yavuz, hastalığın daha ağır seyrettiği risk grubundakilerin sezon başında grip aşısı yaptırması gerektiğini ifade etti.

Profesör, sezonun grip aşılarının ecza depolarına ulaştığını belirterek şunları kaydetti: “Covid-19 aşısının iki dozunu olanların oranı yüzde 50 bile olmadı. Sadece aşıya güvenip sair önlemler ihmal edildiğinde hızla yayılıyor. Dolasıyla ‘kontrollü sosyal hayat’ hala önemli bir korunma yöntemi. Bu önlemler sadece Covid-19’dan değil, grip ve diğer solunum yoluyla bulaşan virüslerden korunmada da etkili. Kapalı ortamlarda mutlaka maske, mesafeye dikkat etmek gerekiyor.”

Ekim-kasım ayları grip aşısı zamanı

Geçen sezon Türkiye’de grip aşılarında sıkıntı yaşandı. Depolardan eczanelere ulaşması beklenen grip aşılarının, ekim-kasım, aylarından itibaren yaptırılması öneriliyor. Grip belirli risk gruplarında ağır seyredebiliyor ve ölümlere yol açabiliyor. Hızla yayılabilmesi nedeniyle aşağıdaki risk grubunda yer alanlara aşılanma öneriliyor:

Gebeler,

Altı-59 ay arası çocuklar ve 65 yaş üstü yetişkinler,

Astım ve başka kronik akciğer hastalıkları, diyabet, metabolik, kalp, kronik karaciğer, kronik böbrek, nörolojik hastalıkları olanlar,

Bağışıklığı baskılananlar,

Altı ay-18 yaş arasında olup, uzun süreli aspirin tedavisi kullananlar,

İleri obez kişiler,

Sağlık personeli,

Özellikle altı aydan küçük çocuklarla temaslılar,

Beş yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin ev temaslıları ve bakım verenleri.

Aşağıdaki belirtilere dikkat

Sağlık Bakanlığı’nın grip.gov.tr sitesinde yer alan bilgilere göre grip, ateş, titreme, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, şiddetli halsizlik, ishal ve nadiren kusmayla seyrediyor.

Ateş (38 °C ve üzeri) yükseliyor ve titreme yapabiliyor Bunlara baş ve karın ağrısı eşlik edebiliyor. Ayrıca eklem ve boğaz ağrıları, iştahsızlık, burun akıntısı, hapşırma, baş dönmesi de belirtiler arasında yer alıyor. Çocuklarda bu duruma kusma ve ishal eşlik edebiliyor.

Küçük çocuklarda ek belirtiler huzursuzluk, iştahsızlık ve uyku haline dikkat ekmek gerekiyor. Belirtiler hastanın günlük işlerini etkileyecek düzeye ulaşabiliyor. Halsizlik grip geçtikten sonra bile bir kaç hafta devam edebiliyor.