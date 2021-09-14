Çiftlik Bank’ın CEO’su ‘fırsat’ istedi: Zararı karşılayacağım

Brezilya’da teslim olup Türkiye’ye getirilmesinin ardından tutuklanan ‘Tosuncuk’ lakaplı Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın, mağdurların zararlarını karşılayacağını vaat etti.

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Sanal bir oyun üzerinden organize edilen ve yüksek gelir vaat eden ‘Çiftlik Bank’ isimli saadet zincirinin kurucusu Aydın, 2018 yılında 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin lirayla yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

İki buçuk yıl aranan Aydın, 1 Temmuz’da Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk başkonsolosluğuna teslim olmuştu. Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilerek 3 Temmuz gecesi İstanbul’a getirilen Aydın, gözaltına alınmış dört gün sonra da tutuklanmıştı.

Anadolu 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Aydın, mahkemeye dört sayfalık yazılı savunma sundu.

Aydın savunmasında, “Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan malvarlıklarımdan karşılamak isterim” ifadesini kullandı.

Duruşma sürüyor.