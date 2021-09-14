TTB: Bir doktor, beş dakikada bir, günde 90 hasta bakamaz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’na, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) randevu aralığının beş dakikaya düşürülmesi ve hekimlerin günde 90’dan fazla hastaya bakmak zorunda bırakılmasının ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Bakanlığa yazı yazan TTB, muayene işleminin kayıt, anamnez, hazırlık, fizik muayene, gerektiğinde tetkik istemi, tetkiklerin incelenmesi ve tedavinin düzenlenmesi gibi aşamaları bulunduğu hatırlatarak, beş dakikalık sürenin yetmeyeceğini vurguladı. Yazıda bunun özen eksikliği, tıbbi uygulama hataları ve sağlıkta şiddeti artıracağı söylendi.

Hasta doktor doktor dolaşıyor

Muayene süresinin kısa tutulmasının, sağlık hizmeti gereksiniminin artması ve kişi başına yıllık ortalama dokuz poliklinik başvurusunun da temel nedenlerinden biri olduğu belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: “Yeterli ve nitelikli tanı ve tedaviye ulaşamayan yurttaşlarımız, beş dakikalık muayenelerle iyi bir hekim ve hasta ilişkisi kurulamadığından, hastane ve aile sağlığı merkezlerimizde daha sık muayeneye başvurmakta. Bu da sağlık cari harcamalarımızı artırmakta. Gereksiz ilaç kullanımına yol açmakta ve malpraktis konusunda şikayetleri de artırarak bir kısır döngüyle hekimlerimizin iş yükünü olumsuz etkilemektedir.”

‘Hekimler sorumlu tutulamaz’

Yazıda, tıbbi bilgiye ve bilimsel kanıtlara aykırı düzenlenen MHRS randevularının beş dakikada bir olacak şekilde uygulanmasının sonuçlarından hekimlerin sorumlu tutulamayacağı, sağlık kurumlarının yöneticilerinin sorumlu sayılacağı söyledi. Açıklamada, randevu altyapısının bilimsel gereklere uygun hale getirilmesi ile performans uygulamasının sonlandırılmasının birlikte ele alınması gerektiği de vurgulandı.