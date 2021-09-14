Sağlık yardım hattını 1236 kez arayan ayak fetişisti adama para cezası

Britanya’da sağlık yardım hattına binin üzerinde arama yaparak görevlilerin ayağıyla ilgili konuşmaya çalışan ayak fetişistine para cezası verildi.

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Worthing kasabasında yaşayan Richard Cove, Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) 111 numaralı acil durum danışma ve yardım hattını iki yıllık süre içinde tam 1263 kez aradı.

Aramalarında çoğunlukla ayağıyla ilgili bir sağlık sorunu olan yaşlı kadın taklidi yapan fetişist adam, konuyu açtıktan sonra lafı bir şekilde telefondaki görevlinin ayağına getirerek sorular sordu.

Aramaları yaptığını kabul eden ve cinsel fetişi nedeniyle böyle bir şey yaptığını anlatan adama 16 hafta hapis cezası verildi ancak ceza ertelendi.

2 bin sterlin (23 bin lira) para ve 200 saat ücretsiz çalışma cezası verilen adamın aramaları nedeniyle NHS’e 22 bin sterline mal olduğu belirtildi.

Yetkililer adamın yalnızca çalışanları rahatsız etmediğini ayrıca kaynakların asıl tıbbi yardıma ihtiyacı olan insanlar yerine boşa harcanmasına neden olduğunu belirtti.