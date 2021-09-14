İTÜ’de yurt krizi: ‘Şartlı bağış sahibine karşı sorumluluğumuz var’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı, kendilerini ‘yurtları işgal ediyorlar’ diyerek suçlayan İTÜ rektörlüğüne yanıt verdi.

Vakıf 49 yıllık irtifak hakkını hatırlatarak şunları söyledi: “İTÜ rektörlüğünün yaptığı açıklamalar, gerçek dışı suçlamalar içermekte ve kamuoyunu eksik ve yanlış bilgilendirmektedir. Şartlı bağış sahibine karşı sorumluluğumuz ve 49 yıllık irtifak hakkı nedenleriyle, var olan hakkın korunması için açılan davada 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı vermiştir.”

Rektörlük heyetinin yurda zorla girdiği cam / Fotoğraf: Diken

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü, bazı öğrenci yurtlarının işletmesinden bir süredir sorumlu olan İTÜ Geliştirme Vakfı iştiraki Arı Kültürel A.Ş.’nin, mevcut yasal düzenlemelerle birlikte kira süresi ve sözleşmesi dolduğunu belirterek şunları kaydetmişti: “Tüm hukuki uyarılara rağmen, çeşitli hileli yollara başvurarak işgale devam eden Arı Kültürel AŞ, bugün itibarıyla ilgili yurttan hukuka uygun olarak tahliye edilmiştir. Karalama amacı taşıyanlar, kamuoyunu yanıltmak niyetiyle yalan haber üretenler ve isnatsız beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemler yapılacaktır.”

Rektörlük mahkeme kararını ihlal etmişti

Yurdu işleten ARI Kültürel Sosyal ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu, hukuksuz uygulamanın karşısında mahkemeden ‘tedbir’ kararı aldırdıklarını söyledi. Ancak rektörlük idari bir yazıya dayanarak mahkeme kararını ihlal etti. Yurda girilmesi mahkeme tarafından yasaklanmasına rağmen rektörlükten gelen bir heyet yurda girmek istedi. Kapıların kilitli olduğunu görünce de zorla camdan yurdun içine girdi. Üstelik yönetimin içerde kız öğrencilerin özel eşyalarının olduğu uyarısı yapmasına rağmen.

İTÜ Geliştirme Vakfı’nın açıklaması şöyle: “İTÜ Rektörlüğü’nün 11 Eylül 2021 tarihinde İTÜ Geliştirme Vakfı ve ona bağlı şirketlere yönelik yaptığı açıklamalar, gerçek dışı suçlamalar içermekte ve kamuoyunu eksik ve yanlış bilgilendirmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı 1993 yılında İTÜ’nün geçmişine yaraşır biçimde uluslararası düzeyde saygın bir üniversite olması için, araştırma ve eğitim olanaklarını geliştirmek, öğretim üyeleri ve öğrencilerine destek olmak amacıyla kurulmuştur. Bu hizmetleri gerçekleştirmek için Vakfın Üniversitesi ile birlikte kurmuş olduğu Arı Kültürel AŞ. bağışlarla yapılmış olan yurtlardan bir kısmını 49 yıllık irtifak hakkına dayanarak Rektörlüğün izniyle işletmektedir.

İTÜ Geliştirme Vakfı, mezunların sağladıkları bugünkü değeri ile 1 milyar TL’nin üzerindeki şartlı bağışlarla Üniversitenin eğitim ve araştırma altyapısını yenilerken, aynı zamanda öğrencileri için yurtları ve mensup-mezun çocukları için de anaokulundan liseye, k-12 okullarını hayata geçirmiştir.

Bugün Türkiye’nin en başarılı teknokentlerinden biri olan İTÜ ARI Teknokent, İTÜ Geliştirme Vakfı’nın İTÜ ile birlikte sağladığı kaynaklarla kurulmuştur. İhracata yönelik olarak geliştirdiği teknolojilerle dünyada saygın bir yere sahip ve örnek bir kurum olan İTÜ Arı Teknokent İTÜ mensupları, mezunları ve öğrencileri ile Türkiye’nin teknolojik ekosistemine önemli AR-GEolanakları sağlamaktadır.

11 Eylül 2021 günü yaşanan üzüntü verici olayda, kız yurdu olarak işletilmek üzere İTÜ Geliştirme Vakfına şartlı bağış yapan Zeynep Birkan’ın adıyla anılan, üzerinde Vakıf adına 49 yıllık irtifak hakkı kurulmuş bulunan ve bu hakka dayalı olarak yıllardır kira sözleşmesi düzenli şekilde Rektörlük tarafından yenilenen Kız Öğrenci Yurdu’nun, İTÜ tarafından kira sözleşmesinin sona ermiş olduğu gerekçesiyle tahliyesi istenmiştir. Oysa, şartlı bağış sahibine karşı sorumluluğumuz ve 49 yıllık irtifak hakkı nedenleriyle, var olan hakkın korunması için açılan davada 4. Asliye Hukuk Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı vermiştir. Bu yargı kararı hiçe sayılarak, hukuk dışı bir şekilde Sarıyer Kaymakamlığının yazısı ve kolluk gücü desteğiyle, şartlı bağışçılara gösterilmesi gereken saygı ve sorumluluk düşünülmeden ve 49 yıllık irtifak hakkı gözetilmeksizin Zeynep Birkan Kız Öğrenci Yurdu camdan girilerek teslim alınmıştır.

Bu noktada, önemle altı çizilmesi gereken bir konu, İTÜ Rektörünün İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı olması nedeniyle şartlı bağışların korunmasından birinci derecede sorumlu bulunduğudur.

Öte yandan bir İTÜ geleneği olarak, İTÜ Geliştirme Vakfı ve bağlı şirketlerin Yönetim Kurullarında görev yapanlar, kuruluşlarından bugüne kadar hiçbir dönemde huzur hakkı ya da başka bir adla ücret almamış olup, tümüyle İTÜ ve İTÜ’lülere hizmet için gönüllülük temelinde görev yapmaktadırlar.

İTÜ Geliştirme Vakfı, statüsü gereği, gelirlerini başta İTÜ olmak üzere eğitim kurumlarına aktarmaktadır.“