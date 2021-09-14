Prof. Dr. Şenol, suç duyurusunda bulunacak

MESUDE ERŞAN

Covid-19 pandemisinin başından beri bilgi, birikim ve deneyimini paylaşan mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a, ‘aşı karşıtlarının saldırısı’ devam ediyor. Prof. Dr. Şenol, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacak. Prof. Dr. Şenol’a meslektaşları ve takipçilerinden büyük destek var.

Fotoğraf: dresinsenol.com

Pandeminin başlamasından bu yana hem kendi sosyal medya hesapları hem de farklı basın-yayın kuruluşları aracılığıyla Covid-19’la ilgili bilimsel verileri paylaşan, uyarılar yapan, pandemi yönetiminde yanlış gördüğü noktaları eleştirebilen ve aşılanmayı öneren Prof. Dr. Şenol’a aşı karşıtlarının saldırıları bitmiyor.

Son olarak halen ‘acikistihbarat.com’ portalında yazan Fatma Yüksel Sibel, kendi sosyal medya hesabından, Prof. Dr. Şenol’u hedef alan paylaşımlarda bulundu. Prof. Dr. Şenol’un bloğundaki videolardan birini ise “Kombinezonlu Esin” yorumuyla paylaştı.

‘Gericilikle de sınav’

Prof. Dr. Şenol, kendini hedef alan ve sosyal medya hesabı üzerinden hakkında çok sayıda paylaşımda bulunan Fatma Yüksek Sibel ve diğer aşı karşıtlarına karşı hukuk yoluna başvuruyor.

Şenol, sosyal medya hesabı üzerinden, “Bir kadın akademisyenin yalnızca aşı karşıtlarıyla değil, gericilikle de sınavı. Meydanı onlara, ortaçağ karanlığına ve vahşilik ve yalana bırakmayacağım” diye yazdı.

Profesör, şöyle devam etti: “Bazı kişiler hakkında suç duyurusu yapıyoruz. Ceza alacaklarından eminim. Çünkü o düzeyde saldırı var. Ama en sevdiğim ve kimseden saklamak bir yana bloğumda sürekli paylaştığım videolarımı, ‘Kombinezonlu Esin’ diye paylaşmak alçaklığı inilecek yer değil. Örümcek kafalı zavallı.”

TTB: Meslektaşımızın yanındayız

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Şenol’a destek verdiği açıklamasında, şunları kaydetti: “Şenol neden mi hedef alınıyor? Kendi başarısı ile bugün alanının önde gelen kadın hekimlerinden biri. Çünkü ölümlere karşı hekimlik ve insanlık değerleri gereği sessiz kalamıyor. Neden mi susamıyor? Çünkü biliyor ki bilimsel bilgi kullanılırsa her gün 300’e varan yurttaşımızı kaybetmeyeceğiz. Pandemi yönetimine dair eleştirilerimizin, taleplerimizin sesi olan meslektaşlarımızın yanındayız.”

Prof. Dr. Şenol’un mensubu olduğu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) de açıklamasında “Sadece bilimi referans alarak, topluma karşı sorumluluk duygusuyla mesleğini en iyi şekilde yapan, derneğimiz bağışıklama çalışma grubu kurucusu ve başkanı değerli arkadaşımıza yapılan çirkin saldırıları kabul edilmez buluyor ve esefle kınıyoruz” dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Şenol gibi sık sık aşı karşıtlarının hedefi haline gelen çok sayıda meslektaşı da destek mesajları yazdı.