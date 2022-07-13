Akşam Postası / 13 Temmuz 2022

Çeşme ve Datça’da orman yangını

Muğla’nın Datça ilçesindeki yangının ardından İzmir’in Çeşme ilçesinde makilik alanda da yangın çıktı. İki yangına da müdahale sürüyor.

‘Altılı masa’ somut çözümlere odaklandı

Altı muhalefet partisinin liderleri, 7 Ağustos’ta Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacak. Toplantıdan sonra ekonomik krize karşı somut çözüm önerilerinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Türkiye’de de satılan kedi mamalarında ‘tehlikeli kimyasal’ bulundu

Fransa hükümetine bağlı Rappel Conso, Nestle’ye ait Purina tarafından üretilen üç kedi mamasının belli serileri için kimyasal madde uyarısı yaptı ve toplatılmasını istedi. Uyarı yapılan serinin Türkiye’de de satıldığı ortaya çıktı.

AKP’li isme son üç ayda dört ‘adrese teslim’ ihale

2018 genel seçimlerinde Zonguldak’ta AKP’den milletvekili aday adayı olan orman mühendisi Salih Kuvvetli’nin verilen ‘adrese teslim’ ihalelerle ihya edildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe’yle yollarını ayıran Mesut Özil Başakşehir’de

Fenerbahçe’yle yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil, İstanbul Başakşehir’le yarın imzayı atacak.

Rakamlar yine tutmadı: TÜİK ‘işsizlik azaldı’ dese de işsizlik maaşı başvuruları arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK açıkladığı mayıs işsizlik verilerini eleştirerek İŞKUR’a ‘işsizlik maaşı’na başvuranlara dikkat çekti: “İşsiz kaldığı ve işsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki artış bir ayda 113 bin iken TÜİK ise bir ayda işsizliğin 56 bin kişi azaldığını açıklıyor.”

Gençlerin tepkisi çalışma başlattırdı: KYK borçları kabinede konuşulacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, KYK borçlarıyla ilgili çalışmanın kabinede ele alınacağını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklama yapacağını söyledi.

Doktorları hedef gösteren imama görev yeri değişikliği teklif edilmiş

Konya’da görevi başındaki Dr. Ekrem Karakaya’nın silahla öldürülmesi üzerine greve giden sağlık çalışanlarını hedef alan imama ‘görev yeri değişikliği’ teklif edildiği ortaya çıktı.

ABD’de enflasyon yüzde 9,1’le son 41 yılın rekorunu tazeledi

ABD’de enflasyon haziranda, bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak, yıllık bazda yüzde 9,1’e yükseldi. Geçen ayın rekorunu kıran bu enflasyon oranı, son 41 yılın en yüksek seviyesi oldu.

Moody’s BDDK kararları hakkında uyardı: Kredi notu için negatif etki oluşturuyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getirmesiyle ilgili kararın bankacılık sektörünün kredi notu için negatif etki oluşturduğunu belirtti.