Türkiye’de de satılan kedi mamalarında ‘tehlikeli kimyasal’ bulundu

Fransa hükümetine bağlı Rappel Conso, Nestle’ye ait Purina tarafından üretilen üç kedi mamasının belli serileri için kimyasal madde uyarısı yaptı ve toplatılmasını istedi. Uyarı yapılan serinin Türkiye’de de satıldığı ortaya çıktı.
Toplatılma talebinin gerekçesi olarak üç mamanın belli serilerinde, tedarikçilerden biri tarafından su arıtımında kullanılan kimyasal kalıntılarına rastlanmış olması gösterildi.
Fransa hükümetine bağlı Rappel Conso’nun uyarısında, açıklanan parti numaralarıyla eşleşmesi durumunda ürünün kullanımın derhal durdurulması, tüketici servisiyle iletişim kurulması veya ürünü imha etme yönüne gidilmesi tavsiyeleri yer aldı.
Uyarılar, Türkiye’de de satışta olan ‘Pro Plan somonlu kısır kedi maması’, ‘Pro Plan orijinal kitten tavuklu (bir ila 12 aylık yavru) kedi maması’ ve ‘Purina One Junior tavuklu (Bir ila 12 aylık yavru) kedi maması’ için yapıldı.
Kedi ölümleri gerçekleşti
Öte yandan şirketten bir açıklama gelmezken, Amazon alışveriş sitesi söz konusu ürünleri sipariş verenlere uyarı mailleri atarak ücret iadesi yaptı.
Tehlikeli kimyasal barındıran mamalardan Türkiye’de de satış yapıldığı ve kullanan tüketicilerin kedilerinin rahatsızlandığı sosyal medyaya yansıdı.
Fransız basınında yer alan bilgilere göre, hayvan hakları savunucuları ve barınaklardan son dönemde çok sayıda sarı safra kusması ve acılı ölüm haberleri gelmeye başladı. Uzun süreli kullanımda çok sayıda yavru kedinin hayatını kaybettiğini raporlayan haberlerde, kısa sürede Proplan mamalar yerine farklı bir mamaya geçildiğinde kedilerin iyileşme gösterdiği aktarıldı.
Nestle’ye bağlı firmadan henüz bir açıklama gelmedi.
Söz konusu mamalar ve seri numaraları şöyle:
Purina Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması (400g, 3kg ve 10kg + 2kg’lik paketlerde)
- Parti no: 1324091108, 1324091104, 1325091106
- Son kullanma tarihi: 31.05.2023
Purina Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu Kedi Maması (400g, 3kg, 10kg’lik paketlerde)
- Parti no: 1325091108, 1351091108, 1324091104, 1325091106
- Son kullanma tarihi: 31.05.2023, 30.06.2023, 31.05.2023, 31.05.2023
Purina One Junior Tavuklu Kedi Maması (1,5 kg’lik paketlerde)
- Parti no: 1352091106, 1353091106
- Son kullanma tarihi: 30.06.2023