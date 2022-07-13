Türkiye’de de satılan kedi mamalarında ‘tehlikeli kimyasal’ bulundu

Fransa hükümetine bağlı Rappel Conso, Nestle’ye ait Purina tarafından üretilen üç kedi mamasının belli serileri için kimyasal madde uyarısı yaptı ve toplatılmasını istedi. Uyarı yapılan serinin Türkiye’de de satıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

Toplatılma talebinin gerekçesi olarak üç mamanın belli serilerinde, tedarikçilerden biri tarafından su arıtımında kullanılan kimyasal kalıntılarına rastlanmış olması gösterildi.

Fransa hükümetine bağlı Rappel Conso’nun uyarısında, açıklanan parti numaralarıyla eşleşmesi durumunda ürünün kullanımın derhal durdurulması, tüketici servisiyle iletişim kurulması veya ürünü imha etme yönüne gidilmesi tavsiyeleri yer aldı.

Uyarılar, Türkiye’de de satışta olan ‘Pro Plan somonlu kısır kedi maması’, ‘Pro Plan orijinal kitten tavuklu (bir ila 12 aylık yavru) kedi maması’ ve ‘Purina One Junior tavuklu (Bir ila 12 aylık yavru) kedi maması’ için yapıldı.

Kedi ölümleri gerçekleşti

Öte yandan şirketten bir açıklama gelmezken, Amazon alışveriş sitesi söz konusu ürünleri sipariş verenlere uyarı mailleri atarak ücret iadesi yaptı.

Bütçemizi zorlayıp kedimize köpeğimize aldığımız ProPlan mamalarda 'tehlikeli kimyasallar' ortaya çıkmış. Birçok seri geri çağrılmış. Üstelik bunu duyuran marka değil, Amazon oldu. pic.twitter.com/JCwolf5MKS — Altan Sancar (@altansancarr) July 12, 2022

Tehlikeli kimyasal barındıran mamalardan Türkiye’de de satış yapıldığı ve kullanan tüketicilerin kedilerinin rahatsızlandığı sosyal medyaya yansıdı.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, hayvan hakları savunucuları ve barınaklardan son dönemde çok sayıda sarı safra kusması ve acılı ölüm haberleri gelmeye başladı. Uzun süreli kullanımda çok sayıda yavru kedinin hayatını kaybettiğini raporlayan haberlerde, kısa sürede Proplan mamalar yerine farklı bir mamaya geçildiğinde kedilerin iyileşme gösterdiği aktarıldı.

Nestle’ye bağlı firmadan henüz bir açıklama gelmedi.

Söz konusu mamalar ve seri numaraları şöyle:

Purina Pro Plan Somonlu Kısır Kedi Maması (400g, 3kg ve 10kg + 2kg’lik paketlerde)

Parti no: 1324091108, 1324091104, 1325091106

Son kullanma tarihi: 31.05.2023

#RappelProduit

PURINA® PRO PLAN® Sterilised Adult 1+, Riche en Saumon – PRO PLAN®



Risques : Autre risque



Motif : Présence de traces éventuelles d'un résidu (2-CE) issu du traitement d'eau utilisé par un de nos fournisseur d'ingrédientshttps://t.co/7ZugilKZLU pic.twitter.com/pBT4uhCNHv — RappelConso (@RappelConso) July 8, 2022

Purina Pro Plan Orijinal Kitten Tavuklu Kedi Maması (400g, 3kg, 10kg’lik paketlerde)

Parti no: 1325091108, 1351091108, 1324091104, 1325091106

Son kullanma tarihi: 31.05.2023, 30.06.2023, 31.05.2023, 31.05.2023

#RappelProduit

PURINA® PRO PLAN® Original Kitten 1 à 12 mois, Riche en Poulet – PRO PLAN®



Risques : Autre risque



Motif : Présence de traces éventuelles d'un résidu (2-CE) issu du traitement d'eau utilisé par un de nos fournisseurs d'ingrédientshttps://t.co/I3L3YhnjkH pic.twitter.com/LN2iS1G2Ig — RappelConso (@RappelConso) July 8, 2022

Purina One Junior Tavuklu Kedi Maması (1,5 kg’lik paketlerde)

Parti no: 1352091106, 1353091106

Son kullanma tarihi: 30.06.2023