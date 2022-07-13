Fenerbahçe’yle yollarını ayıran Mesut Özil Başakşehir’de

Fenerbahçe’yle yollarını ayıran deneyimli futbolcu Mesut Özil, İstanbul Başakşehir’le yarın imzayı atacak.

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Özil’in ayrılık haberlerinden sonra sarı-lacıvertli kulüp bugün ilk kez şu açıklamayı yayınladı: “Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil’e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.”

AA’nın aktardığına göre Özil, Başakşehir’le resmi imzaları yarın atacak. Kulübün Twitter hesabı üzerinden başkan Göksel Gümüşdağ’ın dört yıl önce Almanya gazetesi Bild’e verdiği röportajdan şu kesit paylaşıldı: “…birgün yollarımız Başakşehir’de kesişecek.”

"…birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek."



Göksel Gümüşdağ pic.twitter.com/vAtR8oGzwP — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) July 13, 2022

Özil, 24 Ocak’ta 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Fenerbahçe’de 37 maçta dokuz gol, üç asist kaydetti.