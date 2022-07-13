ABD enflasyonu etkisi: Avro/dolar paritesi yüzde 1’in altında

Avro/dolar paritesi, ABD enflasyonunun yüzde 9,1’e yükselmesinin ardından 2002 yılından bu yana ilk kez 1 seviyesinin altını gördü.

Küresel piyasalarda tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanan dolar, avroyu da geçti.

Avro/dolar paritesi 2002’den bu yana en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 1’in altına düştü.

Britanya’daki siyasi çalkantının etkisiyle sterlinin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı. Sterlin de dolar karşısında yüzde 1’den fazla değer kaybetti.

Doların güçlenmesinde haftanın ilk işlem gününde risk iştahında görülen bozulma rol oynadığı belirtilirken, Çin’de yeniden Covid-19 vakalarının artması ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi risk algısını olumsuz etkilenmiş, Avrupa hisseleri ve ABD vadelileri de gerilemişti.

ABD’de ise bugün açıklanan enflasyon son 41 yıl içinde kırılan rekoru bir kez daha tazeleyerek 9,1’e yükseldi. ABD enflasyonu verilere göre geçen aya oranla yüzde 1,3 arttı.