ABD’de enflasyon yüzde 9,1’le son 41 yılın rekorunu tazeledi

ABD’de enflasyon haziranda, bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak, yıllık bazda yüzde 9,1’e yükseldi. Geçen ayın rekorunu kıran bu enflasyon oranı, son 41 yılın en yüksek seviyesi oldu.

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Geçen ay, ABD’de yıllık enflasyon yüzde 8,6 olarak açıklanmıştı. Beklentileri aşan bu oran son 41 yılın en yüksek seviyesiydi.

Haziranda da yüzde 9,1’e yükselen enflasyon, yeni bir rekor kırdı. Piyasanın beklentisiyse enflasyonun yüzde 8,8 olmasıydı.

Enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) izleyeceği politikalar için oldukça önemli. Fed, buna göre faiz ve para politikasını belirliyor. Bu kararlar da dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkiliyor.

Benzin, gıda ve barınma zamları enflasyonu körükledi

Enflasyonun yükselmesinde özellikle barınma, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar etkili oldu.

Barınma endeksi mayısta aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,5 yükseldi. Aynı dönemde gıda endeksi de aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 10,1’lik artış kaydetti.

Enerji fiyatları ise nisan ayında yaşanan gerilemenin ardından mayısta aylık yüzde 3,9 ve yıllık yüzde 34,6 arttı. Benzin fiyatları da mayısta aylık yüzde 4,1 ve yıllık yüzde 48,7 arttı.