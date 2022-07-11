Avro/dolar paritesi eşitlendi

Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu ivmenin etkisiyle avro/dolar paritesi 2002’den bu yana en düşük seviyeye geldi.

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Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde güvenli liman arayışıyla değerlenen dolar tüm önemli para birimlerine olduğu gibi avroya karşı da güçlendi.

BloombergHT’nin aktardığına göre Parite haftanın ilk işlem gününde yüzde 1’i aşan düşüşle 1,0057 seviyesini test etti. Böylelikle 2002’den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Saat sabah 2 itibariyle iki para birimi de 17’den işlem görüyor.

Britanya’daki siyasi çalkantının etkisiyle sterlinin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı. Sterlin de dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti.

Doların güçlenmesinde haftanın ilk işlem gününde risk iştahında görülen bozulma rol oynadı. Çin’de yeniden Covid-19 vakalarının artması ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi risk algısını olumsuz etkilerken, Avrupa hisseleri ve ABD vadelileri de geriledi.

Dolarda güçlenme haftanın ilk işlem gününde manşetlerde ilk sıralara çıkarken, piyasa aktörleri ABD enflasyonuna odaklandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler ABD’de enflasyonun yüzde 9 seviyesine yaklaşarak 40 yıllık zirveyi yenilemesini öngörüyor.