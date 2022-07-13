Fen Bilimleri dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü öldürüldü

Fen Bilimleri dershanelerinin kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Fotoğraf: AA

İlçeye bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Arıkan’dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.

Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker’in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Nazmi Arıkan. (Fotoğraf: Twitter)

Cesetler otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.