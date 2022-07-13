‘Altılı masa’ somut çözümlere odaklandı

Altı muhalefet partisinin liderleri, 7 Ağustos’ta Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacak. Toplantıdan sonra ekonomik krize karşı somut çözüm önerilerinin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ‘altılı masa’ toplantısı için en son 3 Temmuz’da toplanmıştı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın aktardığına göre altılı masa, ilk tur görüşmelerinin sonuncusunu 7 Ağustos’ta düzenleyecek. Toplantıda, şimdiye kadar mutabık kalınan konular değerlendirilip önümüzdeki dönem için yol haritası belirlenecek.

Toplantıdan sonra ekonomik krize karşı somut çözüm önerilerinin açıklanması öngörülüyor. Açıklamayla, ‘sürekli toplantı düzenleniyor ama somut bir şey çıkmıyor’ yönündeki eleştirilere cevap verileceği tahmin ediliyor.