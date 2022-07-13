Akar: Tahıl koridoru için İstanbul’da koordinasyon merkezi kurulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler (BM) heyeti arasındaki toplantıda ‘İstanbul’da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrol olması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalındığını’ söyledi.

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Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin İstanbul’daki toplantısı 1,5 saat sürdü.

Akar, İstanbul’daki ‘dörtlü toplantı’ya ilişkin açıklama yayınladı.

Akar, toplantıyı ‘olumlu ve yapıcı’ olarak tanımlayarak şunları dedi: “Toplantı sonucunda İstanbul’da tüm tarafların temsilcilerinin bulunacağı bir koordinasyon merkezinin oluşturulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlarda mutabık kalınmıştır. Sonuç olarak, temel prensipler üzerindeki mutabakatın bizim için de anlamı var.

Bu problemin çözülmesi konusunda tarafların istekli olduğunu görüyoruz. Bunu BM’yle koordineli şekilde yürütmek suretiyle bir sonuca varmaya çalışacağız. Bu manada önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetlerinin yeniden Türkiye’de toplanması konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki hafta yapacağımız bu toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirilecek hem de yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak.”