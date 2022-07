Yıl 2078: Zamanında sözde OHAL-KHK rejimi olduğu iddiası, milli birliğimize yönelik…

MURAT SEVİNÇ

‘Böyle gelmiş böyle giderse,’ yıllar sonrasının tv kanallarında, muhtemel bir on dakika…

Kabul edilemez buluyorum. Ben de. Ben de. Kesinlikle. Kesinlikle. Hiç kuşkusuz. Saçmalık. Neymiş efendim, bu ülkede 2010’ların sonunda ‘KHK rejimi’ diye bir şey varmış. Saçmalığın daniskası. Olmaz öyle şey. Lanet olsun bu iddiaları dile getirenlere. Ne iddiası, sözde iddia bunlar. Hâlâ yaşayan bazı KHK’lilerin tanıklığına başvurulduğu söyleniyor, o yıllarda ‘sivil ölü’ olarak adlandırılanlardan biri de anılarında yazmış. Ne demek sivil ölü, ne saçma sözler bunlar, ölünün sivili resmîsi mi olur. Sözde sivil ölü. Evet evet, sözde ölü hatta. Tam bir saçmalık, bu toprakta böyle bir şey yaşanmadı. Yaşanmadı. Kesinlikle yaşanmadı. Hayır hayır, yaşanmadı kesinlikle. Hâlihazırda tarihçiler araştırıyormuş zaten. Evet, tarihçiler araştırsın. Kesinlikle tarihçiler araştırsın, o zaman anlaşılır onlarca yıl önce bu ülkede bir KHK rejimi var mıydı yok muydu? Eğer olduğunu söylerlerse? Olmaz öyle şey. Evet, tarihçiler araştırsın ama olmadığı sonucuna varmaları gerek, çünkü doğrusu bu, ola ki olduğu sonucuna varırlarsa bağımsız yargılanır, bağımsız hapse atılırlar. Konu yargıya intikal eder, sorun çözülür. Çözülür. İntikal. Hayat dar edilir. Sözde tarihçiler. En iyisi araştırmadan önce tarihçilere kan testi yapılsın, bozuk mu değil mi anlaşılsın. Evet yapılsın. Bakılsın mutlaka. Saf mı değil mi anlayalım. 2010’ların sonunda, iddia edildiği gibi bir OHAL ve KHK rejimi yoktu. Yoktu. Kesinlikle yoktu. Hayır. Yoktu. Çok saçma. Sözde 2010. Bir-iki KHK çıkarılmış ama KHK rejimi yoktu. OHAL ilan edilmiş bir süre ve gerekliymiş. Evet, iki yıl ve tüm yurtta sürmesi gerekliymiş. Kesinlikle gerekliymiş. Beka için. Ezan ve bayrak için. Sözde uzun süreli OHAL iddiaları. Az sayıda KHK yayınlanmış o dönem, arşivlerde var. Açın arşivleri her şey gün yüzüne çıksın, kaç KHK varmış görelim. Açılsın arşiv. Az açılsın, karşılıklı açılmasın, cereyan yapar. Zaten internette var hepsi diyorlar. Sözde internet. Yalnızca iki ya da üç KHK yayınlanmış o yıllarda ve devlet bekası için gerekliymiş bunlar. Karşılıklı bazı üzüntüler olmuş tabii. Haliyle. Tabii ki. Karşılıklı. Kuşkusuz. Bazı karşılıklı kırgınlıklar yaşanmış. Karşılıklı. KHK ile zorunlu olarak ihraç edilen az sayıda memur ile onları ihraç ettiği için iç sıkıntısı yaşayanların karşılıklı üzüntüsü, diyelim. Diyelim, evet diyelim. Doğrusu bu. Ne olmuş peki o dönem? Darbe girişimi. Darbeciler bir cemaat yapılanmasının üyeleriymiş, arşiv belgelerinde böyle yazıyor. Siyasi ayağı da var mıymış bu darbe girişiminin? Yok hayır. Hayır yok. Kaynaklarda ve TBMM raporlarında bu konuda bir bilgi yok. Yok. Hayır, yokmuş. Tek bir siyasetçi bile o cemaat ile ilişki kurmamış. Kurmamış. Tarihçilere bırakılmalı. Evet, bırakılmalı. Bırakılmalı kesinlikle. Arşivleri açalım. Açılsın. Açılsın mutlaka. Oyuna gelmemeli. KHK rejimi ifadesi çok yanlış. Yanlış. Çok hem de. Küresel bir kuşatma bu. Öyle. Küresel. Siyonist oyunu olabilir. Kesinlikle. Amerika da olabilir. Muhakkak. Neden İran olmasın peki? Kuşatıldık. Küresel ayrıca. Evet, küresel kuşatıldık. Biz bu oyunu bozarız. Bozarız. Mutlaka. Sabredelim, 2123’te, Lozan’daki gizli madde gereğince anlaşma sona erecek ve işte o zaman her şey gün ışığına çıkacak. Kim kimi kuşatıyor, anlaşılacak. Anlaşılacak. Gizli madde. Çok gizli. İngilizler gizlemiş, o yüzden göremiyoruz. Kardeşim KHK rejimi filan yoktu o yıllarda, gerekli bir iki kararname çıkarıldı, hepsi bu. Hem o tarihlerde KHK rejimi olsa üniversite kayıtlarında bir toplantı tutanağı filan olur. Olur tabii. Olur. Onlarca hukuk fakültesinde bu konuda tek toplantı yapılmamış, mümkün mü böyle bir şey? Mümkün mü? Değil. Değil. Saçmalık. Kesinlikle. Tarihçiler baksın. Onlar ilgilensin. Tarihçilere kan testi yapılsın. Evet. Kesinlikle. Oyunu görelim. Büyük oyunu görelim. Oyun büyük. Çok büyük. Yurt dışına kaçanların, sağdan ve soldan iltica edenlerin de olduğu söyleniyor o yıllarda. Yok öyle bir şey. Yalan. Yok. Kesinlikle yok. Kaçmaya çalışırken çoluk çocuk, nehirde boğulanlar varmış. Sözde iddia bunlar. Olmaz öyle şey. Milletimiz yüzer. Evet yüzer. İyi yüzer. Barbaros’un torunları. Boğulma iddiaları asılsız. Büyük oyun. Bozulmalı. Hekimler de yurt dışına göçüyormuş güya o yıllarda. Hadi oradan, yalancılar, olmadı böyle bir şey. Birkaç kişi gitmiştir belki. Evet. Kesinlikle. Onlar da hekim gibi hekim değildir muhtemelen. Muhakkak. Olmaz. Mümkün değil. Sözde hekimler. Yalnızca birkaç kişi çıkmıştır. Olabilir. Münferit. Kesinlikle münferit. Beş parmağın beşi bir değil. Değil. Sözde yurt dışı. KHK’lilere bankalarda hesap açılmadığını yazan tarihçi bile var, inanılır gibi değil. Sözde tarihçiler. Hainler. Hain bunlar. Yazıklar olsun. Kanları bozuktur. Dış mihrak. Reşit dahi olmayan, emir kulu askerî öğrencilerin, gencecik erlerin vb. yaşamları karartıldı, demişler bir de. Olmadı öyle bir şey. Yalan. Kesinlikle olmadı. Olmadı. Yazıklar olsun. Tarihçiler baksın bu işlere. Baksınlar dönemin TV haber kayıtlarına, tek bir haber yok böyle işlerin olduğuna dair. Alternatif medyadan yararlanmışlardır bu bilgileri edinmek için. Alternatif medya. Hainler. Foncuymuş bunlar. Foncular. Sevr’i hortlatacaklar akıllarınca. Akıllarınca. Peh. Evet, foncular. Foncuuu foncuuu, sen foncunun birisiiin. Sözde medya. Alayı foncu. Vatandaşlıktan çıkarmalı bunları. Kâmilen itlaf da edilebilirler. Olabilir. Kâmilen. Neden olmasın. Tarihçilere bırakılmalı bu işleri ama her tarihçiye bırakılmamalı. Evet bırakılmamalı. Kesinlikle bırakılmamalı. Yalancı bunlar. Yaşanmadı böyle şeyler. Devletin TV kanalında var mı tek bir bilgi, belge? Olmadı. Kesinlikle olmadı. Kabul, yaşanmış bir şeyler ama söylendiği, iddia edildiği gibi ve ölçüde olmadı. Kesinlikle. Kesinlikle. Arşivlere baksınlar. Arşivler tamamen açmasın, kenarından bakılsın. Evet. Kenarından. Çok doğru. Yeter o kadar.

