Time seçti: Dünyanın en müthiş 50 yeri

Time dergisi 2022’de keşfedilecek en güzel 50 destinasyonu sıraladı.

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ABD’de yayınlanan dergi uluslararası muhabirleri ile katkı sunan kişilerden yeni ve heyecan verici deneyimler sunmasını da hesaba katarak bu yıl görülecek en iyi yerler için aday unmalarını istedi.

Listede klasikler de yer alıyor daha az bilinen destinasyonlar da: Galapagos Adaları, Seul, Sao Paulo, Bali, Miami, Toronto…

‘Klasik yeniden doğuş’ başlığıyla listede yer alan İstanbul Türkiye’nin en büyülü şehri olarak nitelendiriliyor. Türkiye’nin dünyada Turkey, Turkei, Turquie olarak anılmak yerine isim değişikliğine giderek Türkiye adıyla ‘yeniden doğuşuna’ atıfta bulunarak İstanbul’un da kendi rönesansını yaşadığı belirtiliyor.

Karaköy’de 1,7 milyar dolara mal olan Galataport’a değinilen yazıda limana gelen cruise gemilerine de yer verilmiş.

Ayrıca Galataport’ta dört gözle beklenen Peninsula İstanbul otelinin açılışının yeni yıldan hemen sonra yapılacağı belirtiliyor. Yazıda yer verilen diğer otellerden bazılarıysa JW Marriott Marmara Sea, Adahan DeCamondo Pera, Westin Nisantasi DeCamondo Galata.

Pritzker ödüllü mimar Renzo Piano imzalı İstanbul Modern’in yeni binası ile 13 yıl sonra yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi şehrinde rönesansı kapsamında anılmış.