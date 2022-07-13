AKP’li isme son üç ayda dört ‘adrese teslim’ ihale

BİLAL ÇELİK

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2018 genel seçimlerinde Zonguldak’ta AKP’den milletvekili aday adayı olan orman mühendisi Salih Kuvvetli’nin verilen ‘adrese teslim’ ihalelerle ihya edildiği ortaya çıktı.

Salih Kuvvetli (solda) AKP’den milletvekili adayı adaylığı başvurusu yaparken. Fotoğraf: Zonguldak Gündem/Twitter

AKP’li Salih Kuvvetli’nin müdürler kurulu başkanı olduğu Essa Ormancılık Enerji Mühendislik ve Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, son üç ayda Orman Bakanlığı’na bağlı orman işletme müdürlüklerinden İstanbul’da ‘pazarlık usulü’yle yapılan dört farklı ihaleyi tek başına girerek aldı.

Aynı zamanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Zonguldak şube başkanlığını yürüten Kuvvetli’nin şirketi, girdiği bu dört ihalede geçerlik teklif veren tek şirket sayılırken, son üç ayda ihalelerden toplamda 7 milyon 614 bin 533 TL gelir elde edildi.

Kamu İhale Bülteni’ndeki bilgilere göre Kuvvetli’nin mayıs, haziran ve temmuz aylarında aldığı milyonluk ihaleler şöyle:

1 Temmuz/Orman ve Kırsal Alan Yangın Söndürme İşçiliği Hizmet Alımı: 1 milyon 275 bin 344 TL

21 Haziran/Orman ve Kırsal Alan Yangını Söndürülmesi İşi İçin Yangın İşçiliği Hizmet Alımı: 1 milyon 399 bin 125 TL

11 Mayıs/Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Orman ve Kırsal Alan Yangın Söndürme İşçiliği: 3 milyon 297 bin 609 TL

10 Mayıs/İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü 2022 Yılı Orman ve Kırsal Alan Yangın Söndürme İşçiliği: 1 milyon 642 bin 455 TL

21-B’nin gerekçeleri

Kamu İhale Kanunu’ndaki 21-B maddesince ‘pazarlık usulü’ yapılan ihalelere şu gerekçeler aranıyor: “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.”

Fakat bu madde, kamu ihalelerinin yandaş şirketlere ‘adrese teslim’ vermek amacıyla kullanıldığı için eleştirilerin odağında.