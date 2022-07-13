Çeşme’de orman yangını: Otoyol trafiğe kapatıldı

Muğla’nın Datça ilçesindeki yangının ardından İzmir’in Çeşme ilçesinde makilik alanda da yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir-Çeşme otoyolu da Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne trafiğe kapatıldı.

Fotoğraflar: AA

Datça’da çıkan orman yangınına yedi uçak, 15 helikopterle havadan; 40 arazöz, 15 su tankeri, üç dozer, 200’ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiyeciyle karadan müdahale sürüyor.

Datça’nın ardından Çeşme’de de yangın çıktı.

Alaçatı Mahallesi’ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait iki uçak, dört helikopter, 15 arozöz, dört dozerle müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

Yol trafiğe kapatıldı

Öte yandan İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.

Kınık’ta da yangın çıktı

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir’in Kınık ilçesinde de yangın çıktığını duyurdu.

Açıklamada iki helikopter, 16 arazöz ve bir dozerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.