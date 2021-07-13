Akşam Postası / 13 Temmuz 2021

Delta varyantı üç kat arttı; 36 ilde görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, delta varyantının son bir haftada 284’ten 750’ye çıktığını, görülen il sayısının da 36’ya ulaştığını söyledi.

Kadıköy Anadolu’da sözler tutulmadı: Okul arazisi ranta mı açılıyor?

Fotoğraflar: Kadıköy Anadolu Lisesi Dayanışması

Deprem riski nedeniyle yenilenmesine karar verilen Kadıköy Anadolu Lisesi’nin (KAL) İstanbul’un Moda semtindeki 32 dönümlük değerli arazisinin bir bölümünün yol projesi için ayrıldığı ortaya çıktı.

Türkiye’nin neredeyse yarısı ‘olağanüstü kurak’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) kuraklık ölçümlerini gösteren haritalarına göre Türkiye’nin neredeyse yarısı ‘olağanüstü kurak.’

‘2036 Olimpiyat Oyunları’na talibiz’ diyen İmamoğlu adaylık irade beyanını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin 2036 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları’na talip olduğunu açıkladı. Devletin ilgili kurumlarına, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne, başta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere spordaki markalara işbirliği çağrısı yaptı.

Araştırma: Araba sürüşünüz Alzheimer’ın erken belirtilerini ortaya çıkarabilir

Araç kullanma şeklinde yaşla gelen bazı değişiklikler yeni bir araştırmaya göre Alzheimer’ın erken belirtisi olabilir.

Taliban’dan Türkiye’ye uyarı: Çekilin

ABD ve NATO güçlerinin çekilmesiyle Afganistan’da güç kazanmaya devam eden Taliban, Türkiye’nin de diğer yabancı güçler gibi ülkeden çekilmesini talep ederek aksi takdirde ‘işgalci’ muamelesi göreceğini açıkladı. Taliban Ankara’yı ‘sözünde durmamakla’ suçladı.

Araştırma: Antibiyotikler kolon kanseri riskini artırabilir

Britanya’da düzenlenen bir araştırmaya göre antibiyotik kullanımı kolon kanseri riskini artırabilir. Riskin özellikle antibiyotik kullanan 50 yaş altı hastalarda yüzde 50 daha da arttığı belirtildi.

Sanayi üretimi baz etkisiyle yüzde 40 arttı

Sanayi üretimi geçen yılki Covid-19 kısıtlamalarının yarattığı baz etkisiyle mayısta yıllık yüzde 40,7 artarken, bir önceki aya göre de yüzde 1,3 artış yaşandı.

Camide dokuz yaşındaki çocuğu döven müezzine çifte soruşturma

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki cami içerisinde dokuz yaşındaki çocuğu döven müezzin Necmi G. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

‘Çikita’ kolisinden çıkan kokainle ilgili yeni bulgular

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, geçen ay Mersin Limanı’nda Ekvador’dan gelen gemilerdeki muz yüklü konteynerlerden çıkan yaklaşık 1,5 ton kokaine el konmasıyla açığa çıkan ticaretin detaylarını ortaya koymak için saha çalışması yaptı.

İran’dan devlet onaylı İslami flört uygulaması

Fotoğraf: Reuters

İran’da gençleri ‘kalıcı ve bilinçli evliliklere’ yöneltmek için devlet onaylı bir İslami flört uygulaması devreye sokuldu..

Basketbolun ikonik filmi Space Jam geri dönüyor

Fotoğraf: Warner Bros. Pictures

90’lı yıllara damga vuran ikonik basketbol filmi Space Jam, Lebron James ve Diana Taurasi’li yeni oyuncu kadrosuyla 25 yıl sonra yeniden beyaz perdedeki yerini alacak.

Yetkililer uyardı: Japon balıklarını göle bırakmayın; dev gibi olup zarar veriyorlar

ABD’nin Minnesota eyaletinde yetkililer, akvaryum sahiplerini uyardı: Japon balıklarını göllere bırakmayın, dev gibi olup ekosisteme zarar veriyorlar.