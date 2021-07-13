Camide dokuz yaşındaki çocuğu döven müezzine çifte soruşturma

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki cami içerisinde dokuz yaşındaki çocuğu döven müezzin Necmi G. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

İlçedeki Yeniyurt Mahallesi Merkez Camii’de görev yapan müezzin Necmi G., gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocuklara tepki gösterdi. Müezzin, çocuklardan B.G.’yi dövdüğü anlar cami içerisindeki diğer çocuklar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA’nın aktardığına göre görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu arada çocuğuna darp raporu alan babası da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı.