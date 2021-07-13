Peker’den Soylu’ya: Eğer suç işlediysem beni koruman sayesinde işledim

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sık sık hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi: “Eğer suç işlediysem bunları senin beni koruman sayesinde işledim.”

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından video çekip paylaşmaya başlamıştı. Örgüt lideri, bir süredir Twitter’dan paylaşım yaparak iktidar hakkında yeni iddialar ortaya atıyor.

Peker, bugünkü paylaşımlarında özetle şunları kaydetti:

“Süslü sülüman ben yokken Barış Terkoğlu isimli bir gazeteci arkadaşı benim paylaşımlarımı yorumladığı için tehdit etmişsin. Sana kötü bir haberim var, ilkokul öğrencileri bile senle ilgili süslü sülüman diyorlar. Sen bu saatten sonra Hitler kadar insan öldürsen bile senden kimse korkmaz. Gırgır dergisinde eskiden olan avninin tehditi senin tehditinden daha çok iş görür.

Beni tanıyan bir iki insanı gözaltına alırken tanımadığım 20 30 kişiyi de gözaltına aldırıyorsun. Sana sözüm olsun mezardan annem ile babam çıksa, onları bile gözaltına alsan ben yolumdan dönmem. Ben artık sizlerle ahiretlik oldum.

Kedi tecavüzcülerine karşı dayanışma dosyasını genişletmek için çocukça operasyonlar yapıyorsun. Sen vallahi delisin. Bence sen kafatasının içinde delikli gri sünger taşıyorsun, vallahi sende beyin yok. İşin en komik yanı ne biliyor musun?

Beni dört beş sene evvelki çocukça şeylerle suçluyorsun. Sen bana polis korumasını veren kişi değil misin? Eğer suç işlediysem bunları senin beni koruman sayesinde işledim. Sen vallahi delisin ama sana söz, seni tedavi edeceğim.

Benim kayıt dışı silahların dağılımını anlatmamdan sonra ‘Bu işi nasıl kara çeviririz’ diye plan yapıp, gri propaganda tekniklerine başvurup halkın beynine ‘Bunlar seçimle de gitmez’ algısını yerleştiriyorsunuz. 18 yaşında üniversite öğrencilerine operasyon yapıp (doğru düzgün bir suçları olmadığı halde) demiştin ya ‘Size devleti tanıtacağız’, bence sen İskitlere, Sakalara kadar kökleri uzanan 5 bin senelik Türk Milletini hiç tanımamışsın. Binlerce senelik geleneği olan Türk devletini de maalesef ki tanımamışsın.

Seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz. Daha önce söylediğim şeyi bir daha söylüyorum: Allah değilsiniz, devlet değilsiniz. Seçimi kazandığınız için ülkeyi yöneten bir hükümetsiniz. Daha önceki birçok hükümet gibi sizler gelirsiniz sonra da gidersiniz. Süslü sülü, yaptığın tüm suçların yanında bana bilgi sızdırdığın için, yurtdışına kaçmamı sağladığın için zaten yüce divana kesin gideceksin.

Senin Habertürk’teki röportajın, benim Reşat Fazlıoğlu ile yaptığım telefon konuşması bir de o zamanki hts kayıtları çıktığı zaman dosya tamamlanmış olacak. Düşkün abdulkadiri, seni, senin trolleri burada bekliyorum. Devletin polisini, askerini kullanıp sahte kabadayılık yapma.

Unutma, seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gideceksiniz. Eğer aksi bir hamle yaparsanız vatan delilerinin, vatan fedailerinin, vatan serdengeçtilerinin kim olduğunu göreceksiniz.”