Eşini satırla öldüren adama ‘canım’ mesajından ‘tahrik’ indirimi!

Eskişehir’de 23 kez şikayet edilmesine rağmen boşandığı Ayşe Tuba Arslan’ı satırla öldüren Yalçın Özalpay’a verilen ‘tahrik’ indiriminde ‘canım’ mesajı ve ‘makul olmayan gece geç saatler’ gibi ifadeler gerekçe gösterildi.

Fotoğraf: Diken

Ayşe Tuba Arslan, 24 yıl evli kaldıktan sonra boşandığı eski eşi Yalçın Özalpay tarafından 2019 yılı ekim ayında, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı’nda başına satırla vurularak, ağır yaralandı. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Arslan, 44 gün sonra hayatını kaybetti. Katil zanlısı Özalpay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın sonrası incelemede Ayşe Tuba Arslan’ın üç kez uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi Yalçın Özalpay hakkında, 23 farklı dilekçe verdiği ortaya çıkmıştı.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yalçın Özalpay, geçen temmuz, tutuklu yargılandığı Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce, ‘tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi (istinaf) ise Özalpay’ın cinayeti ‘haksız tahrik’ altında işlediğine hükmederek, cezayı 24 yıla indirmişti.

‘Arslan sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandı’

DHA’nın aktardığına göre istinafın sanık Yalçın Özalpay ile ilgili verdiği kararın gerekçesi de ortaya çıktı. Sanık lehine ‘haksız tahrik indirimi’ uygulanan kararda şu ifadeler yer aldı: “Temmuz 2017 tarihinden 24/08/2018 tarihine kadar çok sayıda karşılıklı arama ve mesajlaşmasının bulunduğu, aşçı yardımcısı olarak ana okulunda çalışan maktulün akrabalık ilişkisi, iş ilişkisi gibi hiçbir irtibat bulunmayan tur sahibi S.E. isimli erkek şahısla bu denli yoğun iletişim kurması ve bu iletişimlerin bir kısmının makul olmayan gece geç saatlerde yapıldığının tespit edilmesi, S.E. isimli kişinin göndermiş olduğu mesajda aralarındaki samimiyeti gösterir şekilde maktule ‘canım’ diye hitap etmesi de sanığın savunmalarını doğrular niteliktedir.”

Mahkeme sanık hakkında haksız tahrik indirimini uyguladığı kararla ilgili de ‘evlilik birliğinin hukuken sona ermesine kadar sanığa karşı sadakat yükümlülüğü olan Ayşe Tuba Arslan’ın bu yükümlülüğe aykırı davrandığını’ ifade etti.

Ayşe Tuba Arslan ailesinin avukatları istinaf mahkemesinin 24 yıllık hapis cezasıyla ilgili olarak Yargıtay’a itirazda bulundu. Tutuklu sanık Yalçın Özalpay ile ilgili kararı Yargıtay verecek.