Eski eşi tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan davası: Sanığa haksız tahrik indirimi

Mahkeme, Eskişehir’de 23 kez şikayet etmesine rağmen Ayşe Tuba Arslan’ın eski eşi Yalçın Özalpay tarafından satırla öldürülmesiyle ilgili davada sanığın ‘canavarca hisle’ öldürmediği kanaatine vararak, cezasında haksız tahrik indirimi uyguladı. Özalpay’a 24 yıl hapis cezası verildi, ancak mağdur avukatları sanığın cezaevinde çok daha az süre kalacağına dikkat çekti.

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ANKA’nın aktardığına göre Özalpay’ın saldırısı sonucu öldürülen Ayşe Tuba Arslan davasının istinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’nde bugün tamamlandı.

Arslan ailesinin avukatlarına göre söz konusu indirimle ilk derece mahkemesinin Özalpay’a verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 24 yıla indi ve infaz yasasıyla birlikte cezaevinde çok daha az bir süre kalacak.

Kararı Yargıtay’a taşıyacaklarını açıklayan avukatlardan Heval Yıldız Karasu, şunları söyledi: “Böyle bir davada haksız tahrik indirimi uygulanması demek boşanma davaları biten pek çok erkeğin karısını, eski eşini rahatça öldürebilmesinin önünü açmak demek. Namus kavramı kadın cinayetlerine gerekçe olamaz. Gelinen noktada İstanbul Sözleşmesi’nin tam da feshedildiği dönemde bu karar hakikaten çok manalı. Diyoruz ya erkek adalet değil gerçek adaleti arıyoruz. Erkek adalet ile karşı karşıya kaldık.”