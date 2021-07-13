CHP’den saha araştırması: ‘Çikita’ kolisinden çıkan kokainle ilgili yeni bulgular

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, geçen ay Mersin Limanı’nda Ekvador’dan gelen gemilerdeki muz yüklü konteynerlerden çıkan yaklaşık 1,5 ton kokaine el konmasıyla açığa çıkan ticaretin detaylarını ortaya koymak için saha çalışması yaptı.

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Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre Mersin’in Güney Amerika ile Ortadoğu arasındaki uyuşturucu trafiğinde sıkça kullanılan bir kavşak haline geldiğini belirten Polat, uluslararası şebekenin Ekvador ayağında muz ihracatçısı ‘Frutadeli’ şirketinin başındaki S. M.’nin bulunduğunu, son dönemde Mersin Limanı’nda içinde kokain yakalanan muz konteynerlerinin de göndericisinin bu şirket olduğunu öne sürdü.

‘Çok komplike bir uyuşturucu kaçakçılığı‘

Konteynerlerden çıkan ‘kopya güvenlik mühürleri’nin araştırılması gerektiğini ifade eden Polat, liman işletmesinin de işin içinde olduğuna dair iddiasını şöyle anlattı: “Kopya mühürler bize şunu anlatıyor. Muz yüklü konteynırlar limanda kameraların görmediği kör noktalarına çekilip içerisindeki kokain alındıktan sonra hiç açılmamış gibi yeniden mühürleniyor ve X-Ray cihazına sevk ediliyor. Ayrıca Mersin Limanı’ndaki kamera komuta sisteminin devletin istihbarat biriminin değil özel bir firmanın kontrolü altında olduğunu biliyoruz. Burada çok komplike bir uyuşturucu kaçakçılığı ile karşı karşıyayız. Sadece gümrük değil liman işletmesinin de işin içinde olduğunu söyleyebiliriz.”

Saha görüşmeleri

Polat saha görüşmelerinde şu bilgileri edindiğini belirtti:

Türkiye’ye en çok muz girişinin olduğu Mersin Serbest Bölgesi’nde X-Ray cihazı bulunmuyor.

Muz yüklü konteynerler Mersin Limanı’ndaki dört X-Ray cihazından da geçirilmedi.

Detektör köpekler muz konteynerlerine götürülmedi.

‘AKP üyeliğinden istifa etti’

Polat, içi kokain dolu muz kolilerinin alıcısının Mersin’de faaliyet gösteren ‘Alyans Meyve’ adlı bir firma olduğunu, kurucusu M.A.K’nin AKP üyesi olduğunu, 2019’da şirketi M.A.K.’den devralan A.K.’nin de 2016’da üye olduğu AKP’den 2020’de istifa ettiğini belirtti.

Büyük baron

Frutadeli tarafından Ekvador’dan Mersin Limanı’na gönderilen ve kokain ele geçirilen bir başka konteynerin alıcısı Öz Şimşekler Gıda’ya ilişkin operasyonda da şaibeler bulunduğunu öne süren Polat, şöyle konuştu: “Edindiğimiz bilgilere göre, bu sevkiyatın ihbarı hem Emniyet hem de gümrük birimlerine ulaşıyor. Emniyet, savcılıktan teknik ve fiziki takip için izin istiyor. Tam da bu noktada, ticaret bakanının talebi ve adalet bakanının devreye girmesi ile dosya Emniyet’ten alınarak gümrük birimlerine devrediliyor. Burada bahse konu firmanın bir maşa olduğunu, siyaset kurumunun devreye girmesinin de işin arkasındaki büyük barona ulaşılmasının önünü kesme amacı taşıdığını düşünüyoruz.”

Cumhuriyet, bahsi geçen firmalardan Öz Şimşekler Gıda’nın telefon numarasına yanıt veren olmadığını, Alyans Meyve’nin ise Ticaret Sicil Gazetesi’nde kayıtlarının olmasına karşın iletişim numaralarının bulunmadığını kaydetti.