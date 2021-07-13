Kavurucu sıcaklar kapıda

Libya üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla yurt genelinde sıcaklıkların bunaltıcı düzeylere gelmesi bekleniyor. İstanbul’da bu ay içinde termometreler 42 dereceleri görebilir.

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NTV’nin haberine göre, hava sıcaklıklarının 15 Temmuz’dan itibaren yurt genelini yükselişe geçmesi bekleniyor. 18-22 Temmuz arasında ise bu yazın en sıcak günleri yaşanabilir.

İstanbul’da perşembe günü sıcaklık 35 derecelere kadar çıkacak. İzmir ve Antalya’da ise hava sıcaklığının 37 dereceği geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonuna doğru ise yüksek nemin de etkisiyle sıcaklıkların 8-10 derece yükselmesi ve güneydoğuda 50 derecelere yaklaşan sıcaklıklar öngörülüyor.

Karadenizde bile ayın 20’si ile birlikte 40 dereceler görülecek, serinliği ile bilinen yaylalarda bile ılık bir hava oluşacak.

Sıcak hava dalgasının temmuz ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.