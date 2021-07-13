Basketbolun ikonik filmi Space Jam geri dönüyor

90’lı yıllara damga vuran ikonik basketbol filmi Space Jam, Lebron James ve Diana Taurasi’li yeni oyuncu kadrosuyla 25 yıl sonra yeniden beyaz perdedeki yerini alacak.

Fotoğraf: Warner Bros.

Başrolünde Michael Jordan’ın oynadığı 1996 yapımı Space Jam filmi, büyük ses getirmiş ve sinema tarihinin basketbol temalı en ünlü yapımlarından biri olmuştu.

Yeni filmde Looney Tunes karakterlerine eşlik eden isim ise bu kez Los Angeles Lakers’ın süper starı Lebron James. Etkileyici bir yeteneğe ve dijitalleştirilmiş güce sahip sahadaki yeni kötüler arasında ise Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen dünyaca ünlü kadın basketbolcu Diana Taurasi de var.

Fotoğraf: AA (Diana Taurasi)

Los Angeles’taki galada konuşan James şunları söyledi: “Bence ilk film o dönem için çok önemli ve gerekliydi. Yaptığımız filmin de aynı şeyi başaracağını umuyorum. Film, yeni bir klasik olmak için gereken her şeye sahip”

Konuşmasında ilk filmin yıldızı basketbol efsanesi Micheal Jordan’a da parantez açan James, “Umarım Michael’ı gururlandırmaya devam ederim. O, çocukken hayranlık duyduğum biriydi” dedi.

‘Space Jam: A New Legacy’ cuma günü vizyona giriyor.