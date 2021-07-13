Araştırma: Araba sürüşünüz Alzheimer’ın erken belirtilerini ortaya çıkarabilir

Araç kullanma şeklinde yaşla gelen bazı değişiklikler yeni bir araştırmaya göre Alzheimer’ın erken belirtisi olabilir.

Sayeh Bayat. Fotoğraf: Roe Lab

Araştırma için ABD’de 65 yaş üstü bir grubun araçlarına GPS tabanlı konum izleme cihazları takılarak bir yıl boyunca araç sürmeleri yakından takip edildi.

Araştırmacılar ayrıntılı ve pahalı tıbbi prosedürler olamadan sadece araba sürme alışkanlıklarına bakılarak Alzheimer başlangıcının anlaşıp anlaşılamayacına baktılar.

365 gün boyunca biriken veriler sonucu anlaşılabileceği sonucuna vardılar.

Deneye katılan 139 kişi arasında yaklaşık yarısnın tıbbi testleri çok erken dönem ya da preklinik evre (belirtilerin henüz ortaya çıkmadığı) Alzheimer hastası olduğunu gösteriyordu. Araba sürüşlerinin analizi sonucu Alzheimer olan ve olmayan grup arasında tespit edilebilir farklar bulunduğu ortaya çıktı.

Özellikle preklinik Alzheimer evresinde olanların yavaş kullanma eğiliminde olduğu, ani değişiklikler yaptığı, geceleri daha az araba kullandığı ve toplamda daha az kilometre yol kattettiği görüldü. Ayrıca gittikleri destinasyonların çeşitliliği daha azdı; daha sınırlı rotalara bağlı kaldıkları gözlemlendi.

Araştırmacılar araba sürme verilerini kullanarak kişide preklinik Alzheimer olma ihtimalini tahmin eden bir model tasarladı, Yalnızca yaş ve GPS verileri kullanan bu yöntemin yüzde 86 oranında doğru sonuç verdiği belirtildi.

Çalışmayı yapan Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden Sayeh Bayat çok az gösterge kullanarak kişinin preklinik Alzheimer hastası olup olmadığının belirlenebileceğini ifade etti.

Preklinik Alzheimer ve araba kullanma davranışları arasında kesin bir bağ kurmadan önce daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olmakla birlikte çalışma potansiyel bir oyun değiştirici olarak nitelendirildi. Yöntem Alzheimer düşük maliyetle erken bir evrede tespit edilerek tedavi desteklerine başlamanın yolu olabilir.