Yetkililer uyardı: Japon balıklarını göle bırakmayın; dev gibi olup zarar veriyorlar

ABD’nin Minnesota eyaletinde yetkililer, akvaryum sahiplerini uyardı: Japon balıklarını göllere bırakmayın, dev gibi olup ekosisteme zarar veriyorlar.

Fotoğraflar: City of Burnsville

Burnsville şehrinde bir gölden dev Japon balıkları çıkaran yetkililer Twitter hesabından balıkların fotoğrafını paylaştı.

Göle bırakılan balıklar normal boyutlarının (yaklaşık beş santimetre) beş-altı katı büyüyebiliyor. Kış şartlarında düşük oksijen seviyelerinde hayatta kalabilen Japon balıkları gölde üreyerek çoğalıyor.

Japon balıklarının göl ve göletlere bırakılmaması gerektiği belirtilen paylaşımda “Tahmin ettiğinizden daha fazla büyüyorlar. Dipteki tortuları emerek ve bitkileri kökünden sökerek suyun kalitesini düşürüyorlar” uyarısı yapıldı.

Doğal kaynaklar departmanı “Birkaç Japon balığını sulara bırakmak zararsız gibi görünebilir ancak gerçek öyle değil” diyerek vatandaşlara bu konuda bilinçli olma çağrısı yaptı.

Geçen yıl kasım ayında da Carver şehrinde 50 bine yakın Japon balığı yerel göllere bırakılmış ve yetkililer bu tür üzerinde yeterince araştırma bulunmadığını belirterek göller üzerinde olumsuz etkisi olabileceğini ifade etmişti.

Minnesota’da Japon balıkları istilacı tür kategorisinde, bu da doğaya bırakılmalarının yasak olduğu anlamına geliyor.