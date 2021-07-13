Sanayi üretimi baz etkisiyle yüzde 40 arttı

Sanayi üretimi geçen yılki Covid-19 kısıtlamalarının yarattığı baz etkisiyle mayısta yıllık yüzde 40,7 artarken, bir önceki aya göre de yüzde 1,3 artış yaşandı.

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Ekonomistler salgın hastalık tebdirleri nedeniyle veride yıllıktan ziyade bir önceki aya göre değerlendirmelerin daha sağlıklı bakış açısı sağladığını belirtiyor.

Türkiye’de ilk vakanın tespitinin ardından Mart 2020’nin ikinci yarısından itibaren salgın sürecinde alınan tecrit önlemleri ile birçok işyeri kapatılmış, bazı fabrikalar geçici olarak üretime ara vermişti. Sanayi üretimi Nisan 2020’de yüzde 30’dan fazla daralmış mayısta da daralma yüzde 20’ye yaklaşmıştı.

Sanayi üretimi nisanda yüzde 66,3 artmış ancak aylık bazda 0,8 daralma yaşanmıştı. Verilere göre nisan ayındaki daralmanın ardından üretim mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Geçen yıl bu dönemlerde yaşanan sert daralmaların ardından Covid-19 tedbirlerinin üretime yönelik bir kısıtlama içermemesi sebebiyle sanayi üretimi neredeyse bir yıl aralıksız arttı. Sanayi üretimi en son geçen ay ve Nisan 2020’de daraldı.

Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Mayıs ayı ile birlikte ikinci çeyreğin ilk iki ayına ilişkin veriler de açıklanmış oldu. Ekonomistlerin ve ekonomi yönetiminin beklentisi ikinci çeyrekte yüzde 20’ye yakın bir büyüme yönünde. Bu yüksek yıllık büyümeye beklentileri bile ikinci çeyrek için bir önceki çeyreğe sınırlı daralma anlamına geliyor.

Şekerbank veri sonrası yayınladığı notta, “Sanayi üretiminde geçen yılın mayıs ayından nisan ayına kadar devam eden güçlü seyir aydan aya büyümelerde bir miktar ivme kaybetmişti. Nisan ayında aylık daralma kaydeden sanayi üretiminin mayıs ayında tekrar büyüdüğünü görüyoruz” ifadeleri kulanıldı.

Piyasalarda ekonomik büyümenin enflasyona ve Merkez Bankası’nın para politikasına yönelik nasıl değişiklikler getirebileceği de yakından izleniyor.