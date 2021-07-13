Sağlık bakanı haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz tarihlerinde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter’dan şunları kaydetti: “Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun.”

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara’da 59,10, İstanbul’da 56,75, İzmir’de 22,16 oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş’ta görülürken Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Bakan Koca daha sonra bir grafik paylaşarak vaka sayısı en çok azalan illerin Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya, Çorum olduğunu bildirdi.