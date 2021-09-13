Akşam Postası / 13 Eylül 2021

Britanya 50’den fazla kanser türünü erken teşhis etmesi beklenen kan testini deniyor

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Britanya’da 50’den fazla kanser türünü semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit etmek için kullanılabilecek kan testinin denemelerine başlanıyor.

Matrix kafasına girmek için izlenebilecek 10 film

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İlk filmi 1999’da yayınlanan ‘The Matrix’in ardından 2003’te yayınlanan ‘Matrix Revolutions’ filmiyle seri sonlandırılmıştı. 18 yıl aradan sonra tamamlanan dördüncü film, 22 Aralık’ta vizyona girecek. Filmden ilk görüntülerin geçen hafta paylaşılmasıyla hayranların içi yine kıpır kıpır oldu.

Gezi eylemcilerine saldıran ‘Palalı Sabri’nin çetesine operasyon: 62 kadın kurtarıldı

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Gezi eylemleri sırasında pala ile halka saldıran Sabri Çelebi’nin liderlik ettiği belirtilen çeteye operasyon düzenlendi. Fuhuşa zorlandıkları belirtilen 62 kadın kurtarıldı.

CHP’li Emir: Zorunlu aşıyı tartışmalıyız

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, aşı reddinin Türkiye’de toplumsal bağışıklık hedefi için tehdit haline geldiğini belirterek, “Özellikle milyonlarca çocuk ve gencimizin yüz yüze eğitimden geri kalmaması için özellikle öğretmenler ve okul çalışanları için zorunlu aşıyı tartışmalıyız ve geniş bir mutabakatla bu uygulamayı hayata geçirmeliyiz” dedi.

Bütçedeki ‘görev zararı’, ‘görevlendirme gideri’ diye değiştirilmiş

15 yılda bütçeden kamu kuruluşlarına aktarılan ‘görev zararı’ ödemesi 665 milyar 513 milyon liraya ulaşınca, bütçede bu kalemin adının ‘görevlendirme gideri’ olarak değiştirildiği ortaya çıktı.

Ayşe Buğra: ‘Gezi’yi bir kişi organize etti’ iddiası katılan milyonları aşağılıyor

Prof. Dr. Ayşe Buğra eşi Osman Kavala’nın 1413 gündür devam eden tutukluluğunu değerlendirdi.

Yatırım bankasından faiz tahmini: Yıl sonuna kadar sabit kalabilir

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Fransız yatırım bankası Societe Generale, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 19’da sabit tutabileceği yönünde tahminde bulundu.

Yarım doz aşı yapıp artan aşıyı satmışlar

İstanbul’da Covid-19 aşısı uygulamasında usulsüzlük yaptığı tespit edilen üç hemşire tutuklandı. Hemşirelerin, bazı kişilere yarım doz aşı yaptıkları, artırdıklarını ise sattığı belirlendi.

Geçen yıl rekor sayıda çevre hakları savunucusu öldürüldü

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Global Witness isimli insan hakları kuruluşunun raporuna göre 2020’de rekor sayıda çevre hakları savunucusu cinayeti yaşandı.

Dört yaşındaki çocuk, tarım ilacından ölmüş

Kayseri’de iki yıl önce hayatını kaybeden kız çocuğunun ölümüne, yediği narda kalan tarım ilacının neden olduğu ortaya çıktı.

Devler Ligi’nde perde açılıyor

Şampiyonlar Ligi’nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak. Beşiktaş, ilk hafta maçında çarşamba günü sahasında Almanya’dan Borussia Dortmund’u konuk edecek.