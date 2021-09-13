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Çevre ve şehircilik il müdürlüğüne göre Eğirdir Gölü’ne lağım suyu karışmamış

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eğirdir Gölü’ne lağım suyu karışmadığını öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Isparta’daki Eğirdir Gölü içine döşenmiş lağım borularından birinin patlamasıyla göl yüzeyine çıkan atıkları görüntülemişti. Kirliliğin, bugüne kadar görülmemiş seviyede olduğunu belirten Dr. Kesici “Bırakın içmeyi, parmağınızı dahi sokmayın” demişti.


AA’nın aktardığına göre müdürlüğün açıklamasında, teknik personelin bölgede inceleme yaptığı belirtildi.

Bölgedeki terfi istasyonunda bulunan pompada oluşan arızanın ‘belediye ekiplerince 15-20 dakikada giderildiği’ kaydedilen açıklamada, Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait iç izleme numunesinin analiz sonuçlarının Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği’ne ‘uygun olduğu’ ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bahse konu alanda su ile ilgili renk, koku gibi şikayetlere ilişkin İl Müdürlüğümüze Alo 181 ve CİMER üzerinden veya yazılı olarak herhangi bir şikayet bildirilmemiştir. Ayrıca 12/09/2021 tarihinde Altınkum Plajı’nda İl Müdürlüğümüzce yapılan denetimde göle doğrudan herhangi bir atık su deşarjının ve göl yüzeyini kaplayan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir.”

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