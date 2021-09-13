Geçen yıl rekor sayıda çevre hakları savunucusu öldürüldü

Global Witness isimli insan hakları kuruluşunun raporuna göre 2020’de rekor sayıda çevre hakları savunucusu cinayeti yaşandı.

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Raporda dünya çapında en az 227 çevre hakları savunucusunun öldürüldüğü ve bunun önceki senede görülen rekoru da geçtiği bildirildi.

Cinayetlerin neredeyse üçte biri doğal kaynak kullanımıyla (madencilik, altyapı, hidroelektrik barajlar) bağlantılı.

İklim değişikliğiyle ilgili Paris Anlaşması’nın 2015’te imzalanmasından bu yana her hafta ortalama dört savunucunun öldürüldüğü bildiriliyor.

Kuruluş, bu ‘şok edici rakamın’, gazeteciler ve gruplar üzerinde artan baskılar nedeniyle muhtemelen ‘hafife’ alındığını söyledi.

En çok cinayetin yaşandığı alan, Brezilya, Nikaragua, Peru ve Filipinler’deki saldırılarla birlikte 23 ölümle ağaç kesimi oldu.

İklim değişikliğinden en çok etkilenen ve değişikliğe karşı mücadelenin en ön saflarında yer alan yerli halklar, ölümlerin üçte birini oluşturuyor. Geçen sene 65 kişinin hayatını kaybettiği Kolombiya, en çok cinayetin yaşandığı ülke oldu.

‘Ölümler devam edecek’

Global Witness yöneticilerinden Chris Madden, hükümetleri ‘çevre savunucuları koruma konusunda ciddi olmaya’ çağırdı. Şirketlerin ‘insanları ve gezegeni, kârın önüne koymaya’ başlaması gerektiğini söyleyen Madden, iklim krizinin süreceğini belirterek ölümlerin de devam edeceği uyarısını yaptı.

Madden, şunları söyledi: ”Bu veriler iklim kriziyle mücadelede hayati önem taşıyan ormanları, nehirleri korumak için hayatlarını riske atanların ne kadar ağır bir yük taşıdığı gösteriyor. Bu cinayetler durmalı”.