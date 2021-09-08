İklim krizi: Savunmasız ülkelerden ‘acil durum’ çağrısı

İklim değişikliğine karşı en savunmasız ülkeler ‘acil durum anlaşması’ çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı’ndan (COP26) önce manifestolarını yayınlayan İklim Kırılganlığı Forumu (CVF), zengin ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlama yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Yaklaşık 1,2 milyar insanı temsil eden CVF, Afrika, Asya, Karayipler, Latin Amerika ve Pasifik ülkelerinden oluşuyor.

BBC’den Matt McGrath’ın haberine göre son araştırmalar, mevcut karbon emisyon oranlarında belirlenen kritik eşiğin 10 yıldan biraz fazla bir süre içinde geçileceğini gösteriyor.

En kritik toplantılardan

1 Kasım’da İskoçya’nın Glasgow şehrinde başlayacak COP26, Fransa’nın başkenti Paris’ten düzenlenen konferanstan bu yana iklim değişikliği konusundaki en kritik toplantılardan biri olacak.

CVF toplantıdan önce, gezegeni güvende tutmak ve en savunmasız kişileri korumak için bir manifesto yayınladı. Manifestoda konferansta ele alınması gereken konulara dikkat çekildi.

Tüm ülkelere iklim felaketinden kaçınmak için radikal adımlar atılması gerektiği çağrısı yapıldı. Ayrıca daha zengin ülkelerin 2020-24 döneminde yılda 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlama yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Bunun yanı sıra Paris Anlaşması’na olan güveni yeniden sağlamanın hayati olduğu belirtilerek, Britanya’nın ‘tam sorumluluk alması’ istendi.

Borç-iklim takası

En savunmasız ülkelerin ilerleme görmek istediği diğer alansa borç-iklim takası.

Borç-iklim takasında bir ülke, yenilenebilir enerjiyi finanse ederek veya doğa için daha fazla koruma adımları atarak uluslararası alacaklılara olan borcunu azaltabiliyor.

Dünyanın en yoksul ülkelerinin birçoğunun borç yükü fazla ve Covid-19 pandemisinde durumları daha da kötüleşti.