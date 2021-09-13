Diken

Yaramazlara biraz batar!

Temmuzda sanayi üretiminde sert fren

Sanayi üretimi temmuzda aylık olarak yüzde 4,2 daraldı. Yüzde 15,1 artması beklenen yıllık üretimdeki artış ise yüzde 8,7’de kaldı.

Fotoğraf: Reuters

Sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalırken yıllık yüzde 8,7 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.


Geçen aya göre alt sektörler incelendiğinde de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4,5 arttı.

Sanayi üretimi haziran ayında ise yüzde 2,3 ile 10 ayın en hızlı yükselişini kaydederken geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 23,9 artmıştı.

Sanayi üretimi baz etkisiyle yüzde 40 arttı

Sanayi üretim endeksi temmuzda yüzde 4.4 arttı

SON HABERLER

Tom Amca’nın can sıkıntısı: Caz

Kökünü güneyde, tarlalarda çalışan kölelerin söylediği hüzünlü blues türkülerinden alan caz, iç savaş sonrası kuzeyde konser salonlarına çıkarak, bütün tonlarıyla dünya müziğine yerleşir…

11 Eylül’de Kral TV seyretmek

Yirminci yıldönümünü idrak ettiğimiz bu olay, birçok insan için hayatlarının en büyük travmalarından biri oldu. Binlerce insan yaşamını yitirirken, başta Amerikalılar olmak üzere birçok Batılı toplum kendilerine yönelik ölümcül bir tehdit algıladılar. Terör bu defa, dünyanın bir ucundaki umurlarında bile olmayan insanların hayatına kastetmekle kalmıyor, bizzat Amerikalıları evlerinde vuruyordu.