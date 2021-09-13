Temmuzda sanayi üretiminde sert fren

Sanayi üretimi temmuzda aylık olarak yüzde 4,2 daraldı. Yüzde 15,1 artması beklenen yıllık üretimdeki artış ise yüzde 8,7’de kaldı.

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Sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalırken yıllık yüzde 8,7 arttı.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

Geçen aya göre alt sektörler incelendiğinde de madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4,5 arttı.

Sanayi üretimi haziran ayında ise yüzde 2,3 ile 10 ayın en hızlı yükselişini kaydederken geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 23,9 artmıştı.