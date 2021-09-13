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Yaramazlara biraz batar!

Devler Ligi’nde perde açılıyor

Şampiyonlar Ligi’nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak. Beşiktaş, ilk hafta maçında çarşamba günü sahasında Almanya’dan Borussia Dortmund’u konuk edecek.

Fotoğraf: AA

Şampiyonlar Ligi’nde sekiz grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.


Devler Ligi‘nde yarın ve 15 Eylül Çarşamba günü sekiz grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Young Boys (İsviçre) – Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) – Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) – Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) – Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) – Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) – Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) – Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) – Zenit (Rusya)

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş – Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) – Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) – Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) – Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) – Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) – Real Madrid (İspanya)

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