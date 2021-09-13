BioNTech CEO’su Şahin: 5-11 yaş arasına aşı için prosedür yıl sonuna kadar tamamlanır

BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, yıl sonuna kadar 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşı uygulanması için gerekli prosedürün tamamlanacağını tahmin ediyor.

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Pandemi nedeniyle ülkelerin ara verdiği yüz yüze eğitim, yaygın aşılamaların başlaması sonrası birçok yerde yeniden başladı. Ancak yine de endişeler bitmiş değil. Aşılarla ilgili verilerin büyük çoğunluğu 18 yaş üstü kişilere ait. Yine de bazı araştırmalar sonrası birçok ülke 12 yaş üstü aşılamaya da başlamış durumda. Çin, üç yaş üstündeki herkesi Sinovac ile aşılarken Küba da iki yaş üstündeki çocuklara Soberana ile aşılama yapmaya başladı.

DW Türkçe’nin haberine göre BioNTech CEO’su Prof. Şahin aşıların 5-11 yaş arası çocuklar için de uygulanabilmesi için gereken verileri eylül ayı sonuna kadar elde etmeyi planladıklarını belirterek, söz konusu verileri izin için bu süre içerisinde Avrupa ve ABD’deki yetkili makamlara sunmak istediklerini söyledi.

Üçüncü doz uyarısı

Şahin şimdiye kadar iki doz aşı olan yetişkinlere de üçüncü doz aşıları yaptırmaları yönünde çağrıda bulundu. Şahin, “Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur” ifadelerini kullandı.