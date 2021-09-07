Küba’da iki yaşına kadar çocuklar aşılanmaya başladı

Küba, iki yaşından itibaren çocukları Covid-19’a karşı aşılamaya başlayan ilk ülke oldu.

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Delta varyantının ülkeye girmesiyle birlikte vaka sayıları günde ortalama 7 bin seviyesine çıkmıştı. Reuters’a göre ülkede günlük 70 ila 80 arasında ölüm kaydediliyor.

Ada ülkesi, iki ila 18 yaşındaki çocukları aşılamak için yerli aşıları Abdala ve Soberana’yı kullanıyor. Küba yaptırımlara rağmen kendi aşısını üretebilmeyi başarmıştı.

Ülkenin 12 yaş üstü çocuklara yönelik aşı kampanyası geçen hafta başlamıştı. Soberana aşısının yapılmasına yardımcı olan Finlay Enstitüsü, denemelerde aşıların küçükler için güvenli olduğunun tespit edildiğini belirtti. Aşıların ayrıca yetişkinlere kıyasla küçüklerde daha güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardığı öne sürüldü.

Ancak her iki aşı da henüz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınmadı. Küba, aşıların yüzde 90’dan fazla etkinliğe sahip olduğunu bildirse de aşılarla ilgili veriler henüz hakemli dergilerde yayınlanmadı.

Çin ve Şili ülkeler de küçük çocuklarda aşı kullanımını onayladı ancak henüz uygulama başlatılmadı.