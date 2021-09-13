Rakamlar konuştu: 50 binden fazla Covid-19 ölümünden yalnızca 256’sı tam aşılı

Britanya’da yılın ilk altı ayında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 50 binden fazla kişiden yalnızca 256’sının tam aşılı olduğu açıklandı.

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Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Covid-19’dan kaynaklanan 51 bin 281 can kaybını analiz etti. Buna göre aşının her iki dozunu da olanlar arasında 640 kişi hayatını kaybetti. Ancak bu rakama ikinci dozun üzerinden bağışıklığın tam olarak sağlanması için yeterince süre geçmeyenler de dahil.

İkinci doz aşısının üzerinden en az 14 gün geçmesine rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı 256 olarak bildirildi.

Aşılı olmasına rağmen Covid-19’a yakalananların yüzde 61’inin erkek olduğu, yaş ortalamasının ise 84 olduğu görüldü.