Britanya 50’den fazla kanser türünü erken teşhis etmesi beklenen kan testini deniyor

Britanya’da 50’den fazla kanser türünü semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit etmek için kullanılabilecek kan testinin denemelerine başlanıyor.

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Amerikan şirketi Grail’in geliştirdiği ‘Galleri’ adlı test, herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin kanında kanserin yol açtığı moleküler değişiklikleri belirlemek üzere tasarlandı.

Daha önceki araştırmalarda 2 bin 823 kanserli hasta ile 1254 kansersiz denekten elde edilen veriler, testin doğruluk derecesinin oldukça yüksek olduğunu gösterdi.

Vakaların yüzde 88,7’sinde kanserin bulunduğu doku da doğru saptandı.

Britanya’da yapılacak araştırma ise dünyanın en büyük kan testi denemelerinden biri.

Britanya Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), 50 ile 77 yaşları arasında farklı geçmiş ve etnik kökenden 140 bin gönüllü toplamak istediğini açıkladı.

Teste katılacak kişilere, son üç yılda kanser teşhisi de konulmamış olması gerekiyor.

Britanya’da ilk sonuçların 2023’a kadar alınması öngörülüyor. Kan testi başarılı olması durumunda ise 2024’ten itibaren kullanımda olabilir.

NHS İcra Kurulu Başkanı Amanda Pritchard şunları söyledi: “Bu hızlı ve basit kan testi, burada ve dünyada kanser tespiti ve tedavisinde bir devrimin başlangıcı olabilir. Belirtiler ve semptomlar ortaya çıkmadan kanseri bularak, onu tedavi etme şansımız en yüksek ve insanlara mümkün olan en iyi hayatta kalma şansını verebiliriz.”

King’s College London’da Kanser Önleme Profesörü Peter Sasieni’in değerlendirmeleri ise şöyle: “Geç evrede teşhis edilen kanserlerin sayısını önemli ölçüde azaltıp azaltamayacağını öğrenmek için Galleri testini dikkatli şekilde incelememiz gerekiyor.“