Doktoru ameliyat öncesi tespit etti: Covid-19 akciğer kanserini taklit etti

Kahramanmaraş’ta akciğer kanseri teşhisi konulan 52 yaşındaki hastaya yapılan tetkikler ve uygulanan tedavi sonrası doktoru Covid-19’un akciğer kanserini taklit ettiğini tespit etti.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın aktardığına göre kent dışında çalışan N.T.’nin, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen tomografisinde sağ akciğerinde dört santimetre çapında tümör tespit edildi. Kanser olabileceği şüphesiyle yapılan ileri tetkikler sonrası N.T.’ye akciğer kanseri teşhisi kondu ve acil ameliyat kararı verildi.

Bunun üzerine N.T., ameliyat için memleketi Kahramanmaraş’a gitti. Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatoş Kozanlı da tomografi ve test sonuçlarına göre N.T.’ye akciğer kanseri teşhisi koydu ve ameliyat yapılması gerektiğine karar verdi.

Ameliyat öncesi N.T.’nin Covid-19 testi pozitif çıkınca operasyon ertelendi. Covid-19 için tedaviye alınan N.T.’nin son testinin negatif çıkması üzerine Dr. Kozanlı, tedavi sonrası tomografisi çekilen N.T.’nin akciğerindeki tümörün yok olduğunu gördü.

Covid-19 tedavisinin ardından ortaya çıkan sonucun kendisini de şaşırttığını belirten Dr. Kozanlı, hastayla ilgil sürecin ayrıntılarını anlattı: “Hastamız, çalıştığı başka bir kentte göğsünden darbe alıyor ve ağrıları geçmeyince bir üniversite hastanesine başvuruyor. Akciğer tomografisi çekiliyor ve göğüs cerrahisi için önemli büyüklükte olan dört santimetre çapında, akciğer kanserine benzer özellikte radyolojik bulgular olan bir kitle tespit ediliyor. Daha sonra hastaya yapılan ileri tetkiklerde akciğer kanseri teşhisi konuluyor. Hastaya bir cerrahi planlanıyor. Hasta Kahramanmaraşlı olduğu için kendi memleketine gelmeyi tercih ediyor. Bize başvurdu ve göğüs ağrısı şikayeti vardı. Öksürük, nefes darlığı, balgam çıkarma, ateş gibi şikayetleri yoktu. Hastayı biz de değerlendirdik ve ameliyat olmasına karar verdik. Çünkü akciğer kanserine çok benzer radyolojik bulguları vardı. Sağlık Bakanlığımızın kuralları gereği her hastayı ameliyat öncesi PCR testi yapılır. Biz de ameliyat gecesi hastadan PCR testi aldık ve testi pozitif geldi. Ameliyatımızı 14 gün erteledik ve hastamıza corona virüsü tedavisi uygulandı. Hasta 14’üncü gün tekrar bize başvurdu ve yapılan PCR testi negatif çıktı. Yeni bir tomografi çektik ve tümörün tamamen ortadan kalktığını gördük. Şimdi sonuç bilgilerinden başlangıca gittiğimizde, bu bir akciğer kanseri olsaydı, ortadan kalkması mümkün değildi. Başka bir patolojiye bağlı durum olsaydı, yine verdiğimiz tedaviyle ortadan kalkmasını çok beklemeyiz. Antiviral tedavisi verdik ve hastanın radyolojik bulguları neredeyse tamamen normale döndü. Bu gördüğümüz manzara artık hastanın akciğer grafisinde yok, akciğer kanseri değil. Hastaya bunu ‘Dünya literatüründe hiç görülmeyen bir radyolojik bulgu‘ diyerek izah ettik.”