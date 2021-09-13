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Yaramazlara biraz batar!

Gezi eylemcilerine saldıran ‘Palalı Sabri’nin çetesine operasyon: 62 kadın kurtarıldı

Gezi eylemleri sırasında pala ile halka saldıran Sabri Çelebi’nin liderlik ettiği belirtilen çeteye operasyon düzenlendi. Fuhuşa zorlandıkları belirtilen 62 kadın kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Taksim’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında Talimhane’de göstericilere palayla saldıran Sabri Çelebi, bu eylemi nedeniyle tutuksuz yargılanmış ve üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Çelebi, yargılama sürecinde bir süre Fas’ta kalmıştı.


Bu süreçte adı birçok suça karışan Çelebi, en son Libyalı bir işadamını tehdit ettiği iddiasıyla iki kişiyle birlikte tutuklanmıştı.

DHA’ya göre İstanbul’da düzenlenen fuhuş operasyonunda, yabancı uyruklu 62 kadını gece kulüplerinde zorla çalıştırdıkları belirtilen altı kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Çetenin lideri olduğu belirtilen Sabri Çelebi ise aranıyor.

Beyoğlu ve Beşiktaş’taki gece kulüplerine düzenlenen operasyonlarda kurtarılan, iş bulma vaadiyle kandırılarak pasaportlarına ve cep telefonlarına el konduğu anlaşılan kadınların çoğunluğunun Faslı oldukları öğrenildi.

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