İtalya’daki teleferik kazasından bir tek o kurtulmuştu: Dedesi altı yaşındaki çocuğu İsrail’e kaçırdı

İtalya’da, mayıs ayında 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında hayatta kalan tek kişi olan altı yaşındaki çocuğun velayetini kimin alacağı konusu mahkemeye taşındı. Çocuk, dedesi tarafından diğer aile fertlerinin onayı alınmadan İsrail’e kaçırıldı.

Fotoğraf: BBC

23 Mayıs’ta, 5 bin nüfuslu Stresa’dan Mottarone Dağı’na yolcu taşıyan teleferik, 20 dakikalık yolculuğun sonlarına doğru Maggiore Gölü yakınlarında düşmüştü. İtalya’daki, son 20 yılın en büyük teleferik kazasının ardından ihmal ve ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Teleferiği işleten firmanın sahibi, müdürü ve operasyondan sorumlu ismi gözaltına alındıklarında emniyet fren sisteminin haftalardır çalışmadığı ortaya çıkmıştı.

Eitan Biran’ın anne-babası, babaanne ve dedesi ile iki yaşındaki erkek kardeşi kazada hayatını kaybetti.

Anne-babası İsrail vatandaşı olan, İtalya’da oturma izni bulunan çocuk, cumartesi günü İsrail’e götürülmeden önce İtalya’da, Pavia’da halası Aya Biran-Nirko’nun yanında kalıyordu. Haziran ayında ağır yaralandığı kaza sonrasında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilince velayet halaya verilmişti. Ancak çocuğun İsrail’de, Tel Aviv’de yaşayan teyzesi Gali Peleg geçen ay velayeti almak için dava açtı. Avukatı, dava dilekçesinde çocuğun zorla İtalya’da tutulduğunu savundu.

Eitan Biran’ın annesinin babası olan kazadan sonra İsrail’den İtalya’ya yerleşen dedesi Shmulik Peleg, hakimin görüşmesi için belirlediği cumartesi günü sabah çocuğu aldı ancak geri götürmesi gereken saatte bırakmadı. Halası durumu polise bildirdi. Polis, çocuğun ve dedesinin özel bir uçakla İtalya’dan ayrılarak İsrail’e gittiğini belirledi. Diplomatik kaynaklar da ikilinin İsrail’de olduğunu teyit etti. Dede Shmulig Peleg’in, çocuğun İsrail pasaportunu kullandığı açıklandı.

Hala Aya Biran-Nirko, dedesi, Eitan Biran’ı İsrail’e götürdükten bir gün sonra, pazar günü bu ülkede yayın yapan Radio 103FM’e konuştu: “Biz Eitan’ı kaçırmadık. Bu kelimeyi kullanamayız. Onu evine geri getirdik. Sağlığı ve psikolojik durumu hakkında bilgi alamayınca bunu yapmak zorundaydık. Hakim gün belirlemeseydi bize göstermeyeceklerdi zaten.”

Eitan Biran’ın halası Peleg’e ‘hesap sormak için’ mesaj attığında, “Eitan evine döndü” yanıtını aldı.

Polis, çocuğun İsrail’e kaçırılmasıyla ilgili soruşturma açtıklarını duyurdu. Hala Biran-Nirko’nun avukatı ise İtalya’da yayımlanan gazete Corriere della Sera’ya yaptığı açıklamada, “Bu herkes için üzücü ve endişe kaynağı oldu. Eitan birlikte büyüdüğü ailesinin elinden alındı. Onu yaşadığı büyük travma sonrasında tedavi eden doktorlarından uzaklaştırıldı” ifadelerini kullandı.