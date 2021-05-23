İtalya’da teleferik kazası: En az sekiz kişi hayatını kaybetti

İtalya’nın kuzeyinde, Maggiore Gölü yakınlarında teleferik düştü. 5 bin nüfuslu Stresa’dan Mottarone Dağı’na yolcu taşıyan teleferiğin düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre en az 13 kişi hayatını kaybetti.
İtalyan Ulusal Alp Dağları ve Madencilik Arama-Kurtarma Birimi’nin açıklamasına göre ülkenin kuzeyindeki Stresa kasabası ile Mottarone arasındaki teleferik hattında kabin yere çakıldı.
Olayda ağır yaralanan iki kişinin de helikopterlerle Torino’daki hastaneye sevk edildiği bildirildi.
AA’nın aktardığına göre başbakanlığın yazılı açıklamasında Başbakan Mario Draghi’nin Altyapı Bakanı Enrico Giovannini ve sivil savunma yetkilileriyle kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiği bildirildi.