Teleferik kazasıyla ilgili üç kişi gözaltında: Emniyet frenlerini devre dışı bırakmışlar

İtalya’da 14 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: BBC

Geçen pazar günü 5 bin nüfuslu Stresa’dan Mottarone Dağı’na yolcu taşıyan teleferik 20 dakikalık yolculuğun sonlarına doğru Maggiore Gölü yakınlarında düşmüştü. İhmal ve ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

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Teleferiği işleten firmanın sahibi, müdürü ve operasyondan sorumlu isminin gözaltına alınırken emniyet fren sisteminin haftalardır çalışmadığı ortaya çıktı.

İtalyan basınındaki haberlere göre tutuklanan üç kişi, teleferikteki, ‘teknik ekibin tamir edemediği bazı arızalar’ sonrasında emniyet frenlerini devre dışı bıraktıklarını itiraf etti.

Teleferikte beş aileden 15 kişi bulunuyordu. Hayatını kaybeden 14 kişinin ikisi çocuktu. Sadece beş yaşındaki İsrailli Eitan Biran ağır yaralı olarak kurtuldu. Durumu kritik.

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İtalyan Alpleri Arama-Kurtarma Servisi’nin bölge müdürü Matteo Gasparini, pazar günü kazadan sonra, bir kablonun koptuğunu ve acil fren sistemi çalışmadığı için teleferiğin yere çakıldığını açıklamıştı.