Bütçedeki ‘görev zararı’, ‘görevlendirme gideri’ diye değiştirilmiş

15 yılda bütçeden kamu kuruluşlarına aktarılan ‘görev zararı’ ödemesi 665 milyar 513 milyon liraya ulaşınca, bütçede bu kalemin adının ‘görevlendirme gideri’ olarak değiştirildiği ortaya çıktı.

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Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, görev zararlarına bütçe kodundan hareketle baktığında kodun aynı ama ismin farklılaştığını gördüğünü belirtti.

Bingöl “Bizim ‘görev zararları’nın adı ‘görevlendirme gideri’ oluvermiş. Zarar kelimesi yerine gider denilmesi, görev zararı harcamasını yapanlara psikolojik bir rahatlık sağlıyor olsa gerek. Korkum, bu rahatlıkla son yıllarda artan görev zararlarının daha da hızlanarak çoğalması” dedi.

Bingöl son 15 yılda görev zararı kalemindeki gelişmeleri şöyle anlattı: “2006-2020 dönemini kapsayan 15 yılın 10’unda görev zararı harcamaları bütçe ödeneğinin üzerinde gerçekleşmiştir. 2018 yılında 55,8 milyar lira bütçe ödeneğine karşılık görev zararı harcaması ödeneğin yüzde 44,8 oranında 80,9 milyar lira oldu. Bu durum, demokrasinin olmazsa olmazı olan bütçe hakkı açısından ayrıca irdelenmesi gereken bir husustur.”

Bütçeden 16 yılda aktarılan 23,8 milyar lirayla en fazla görev zararı yazılan kurum Ziraat Bankası oldu. Onu 14,2 milyar lirayla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 13,5 milyar lirayla Halk Bankası, 9,4 milyar lirayla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu izliyor.