Anket: Borsalarda yüzde 10’a yakın düzeltme bekleniyor

Deutsche Bank tarafından yayınlanan ankete göre hisse piyasalarında yıl sonuna kadar yüzde 5-10 oranında düzeltme olacağı öngörüldü.

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Deutsche Bank tarafından 7-9 Eylül’de yapılan yatırımcı iştahı anketine katılan 550 piyasa uzmanının yüzde 58’i yıl sonuna kadar hisse piyasalarında bir satış dalgası beklediklerini ifade etti.

Ankete göre uzmanlar, piyasaların istikrarı için en büyük tehlikeyi Covid-19’un oluşturduğunu düşünmeye devam ediyor. Katılımcıların yüzde 53’ü yeni varyantlar ve aşıların bu varyantlara karşı etkisiz kalması konusunda endişelerini belirtti. Bir diğer büyük tehlike ise enflasyonun beklentilerden fazla olması.

Anket, merkez bankalarının işaret ettiği enflasyondaki artışın geçici olduğu görüşüne olan inancın azaldığını, ancak hâlâ ortak görüş olduğunu gösteriyor.

Deutsche Bank, piyasa yetkililerine pandemi sonrası ofislere dönüp dönmeyeceğini de sordu ve veriler beş kişiden birinin pandeminin başladığı Mart 2020’den bu yana ofise dönmediğini gösterdi.

Deutsche Bank, bu oranın ABD’de daha yüksek olduğunu ve üç kişiden birinin ofise dönmediğini belirtti.